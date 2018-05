Il tecnico del Real parla in vista della sfida contro il Barcellona: "Loro non lo hanno fatto quando abbiamo vinto il Mondiale, quindi non lo faremo neanche noi".

0 condivisioni

15 minuti fa

Se qualcuno pensava che il Clasico di domani potesse essere poco caldo dal punto di vista dell'attesa, ci ha pensato Zinedine Zidane a darci l'ennesimo buon motivo per non perdere Barcellona-Real Madrid di domani sera, che verrà trasmessa in diretta alle 20:45 su Fox Sports, canale 204 di Sky.

🎙💬 "Descansamos bien de la Champions y estamos preparados para el Clásico." #RMClasico https://t.co/mRpmPa6Y3V — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) May 5, 2018

Il tecnico dei Blancos è tornato sulla questione del pasillo, la classica passerella d'onore che normalmente viene concessa a degli avversari che in Spagna hanno appena vinto un trofeo. Il francese ha confermato che i suoi giocatori non lo faranno per il Barcellona che ha appena portato a casa il Doblete.

Non lo faremo né per loro né per Iniesta, lo ha deciso la società. Il Barça non lo ha fatto dopo che abbiamo vinto il Mondiale per Club. Hanno detto che è perché non partecipavano, ma è una bugia: per giocarlo devi vincere la Champions League e loro sono stati eliminati.

Zidane ha quindi rispedito al mittente anche le voci che volevano un pasillo dedicato unicamente ad Andrés Iniesta, che domani sera giocherà l'ultimo Clasico della sua straordinaria carriera col Barcellona.

Il nostro tributo sarà salutarlo e fargli i complimenti, augurandogli buona fortuna.

Polemiche a parte, l'allenatore del Real Madrid ha anche escluso la possibilità di tenere fuori dalla partita qualche giocatore per dare un po' di respiro ai suoi in vista della finale di Kiev contro il Liverpool.

Abbiamo qualche infortunato, ma giocheranno i migliori. Varane e Isco saranno convocati.

Ci ha pensato l'ex Pallone d'Oro ad aggiungere un po' di pepe ad un Clasico che in pochi attendevano con ansia. Ma che dopo queste parole sarà imperdibile, esattamente come tutte le sfide fra Barcellona e Real Madrid.