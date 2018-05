La sfida fra Barcellona e Real Madrid di domani sera per alcuni è un Clasico che conta poco, visto che arriva a Liga ormai vinta dai catalani e con i Blancos già concentrati sulla finale di Champions League contro il Liverpool.

🔊 Ernesto Valverde: "The El Clásico is an important game. We're the champions, but we want to win and be motivated on the field due to what this game means to the fans and for our competitiveness." #ElClásico pic.twitter.com/G3yAjHEHs0