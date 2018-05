Il gol di Messi paga 1.50, quello di Ronaldo 1.70. Anche l'Over 3,5 è offerto a 1.70 mentre il risultato più probabile è il 2-1 quotato 8.25.

1 condivisione

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Forse non sarà il Clasico più atteso degli ultimi anni, ma resta comunque il Clasico: ci siamo, sta per scattare l'ora di Barcellona-Real Madrid (domenica ore 20:45, diretta su Fox Sports). I blaugrana hanno già vinto la Liga, nessun obbligo di classifica per la squadra di Valverde. Dall'altra parte, il Real Madrid ha in testa la finale di Champions League con il Liverpool. Niente spettacolo, quindi? Non proprio.

I colossi si scontrano di nuovo: Barcellona-Real Madrid, ovviamente, è anche Messi contro Ronaldo e una corsa al Pallone d'Oro che ora vede un terzo incomodo. Forse Salah a breve spezzerà la loro egemonia, ma per adesso il palcoscenico è ancora dei due fenomeni che per 10 anni hanno monopolizzato il premio più ambito per un calciatore. E per questo Clasico saranno entrambi in campo.

All'andata, la squadra di Valverde ha trionfato per 0-3 al Bernabeu: è successo tutto nel secondo tempo, reti di Suarez, Messi e Aleix Vidal. E Liga praticamente già archiviata a dicembre... Ora però la stagione del Real Madrid ha un volto completamente diverso rispetto a qualche mese fa, in virtù della terza finale di Champions League consecutiva. Due giganti a confronto, quindi. Due squadre sempre protagoniste, in un modo o nell'altro. Una sfida equilibrata? A guardare le quote, non sembrerebbe: per i bookmakers c'è una favorita.

Barcellona-Real Madrid: pronostici e quote dei bookmakers

Esito 1X2

Barcellona-Real Madrid, le quote favoriscono i blaugrana: l'1 fisso è dato a 1.67, il pareggio paga 4.33 mentre la vittoria del Real Madrid è offerta a 4.55 (Bwin). Per chi pensa che alla fine Messi e compagni la spunteranno con un solo gol di scarto, c'è l'1 handicap (-1) che paga due volte e mezzo la posta in palio.

Gol-No gol

Nessuna delle due squadre ha molto da perdere: il Clasico potrebbe rivelarsi decisamente movimentato. Non a caso, il Gol è a quota 1.36 (William Hill). All'andata, però, il Real Madrid non riuscì a segnare. Se anche al Camp Nou una delle due squadre dovesse rimanere a secco, il No gol moltiplicherebbe l'importo giocato per tre.

Under/Over 2,5

Quante reti in totale nel Clasico? Negli ultimi quindici incontri tra le due squadre, solo in due occasioni ci sono stati meno di tre gol. E infatti l'Over 2,5 è offerto a 1.28. Per alzare la quota c'è l'Over 3,5 che paga 1.70 (Snai).

Risultato esatto

Ok, ma quanto finirà Barcellona-Real Madrid? Il risultato più probabile è il 2-1 (8.25), subito dopo ci sono l'1-1 e l'Altro (una delle due squadre segna 5 o più gol), entrambi offerti a 8.50 (Eurobet). Quello meno probabile secondo i bookmakers, invece, è lo 0-4 (128.00)

Marcatori

Messi e Ronaldo, Ronaldo e Messi: la rete dell'argentino nei 90' è offerta a 1.50 (William Hill), il gol del portoghese è dato a 1.70. Ultimo Clasico per Iniesta, Don Andrés riuscirà ad andare a segno? Per lui c'è una quota di 7.50, che in combo con la vittoria del Barcellona arriva fino a 8.00.