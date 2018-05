Clasico Barcellona-Real Madrid: Zidane aspetta Iniesta per abbracciarlo

Iniesta è un giocatore straordinario - ha detto Zidane in conferenza - e a chi piace il calcio, piace Iniesta

La festa è continuata negli spogliatoi dove il Manchego ha ricevuto una visita speciale. Le telecamere di Movistar + hanno ripreso Zidane che ha atteso Iniesta cinque minuti nel tunnel degli spogliatoi per dargli un abbraccio, congratularsi con lui e augurargli il meglio. Un'immagine bellissima.

Dopo il 2-2 maturato al Camp Nou, Don Andrés si è tolto gli scarpini e ha camminato a piedi nudi sul prato verde prima di prendersi gli applausi dello staff tecnico blaugrana che ha messo in scena un auto pasillo.

Andrés Iniesta ha giocato l'ultimo Clasico della sua carriera . A fine stagione lo spagnolo lascerà il Barcellona e volerà con ogni probabilità in Cina, non avrà quindi più modo di affrontare il Real Madrid.

Il tecnico francese è rimato ad aspettare cinque minuti negli spogliatoi per abbracciare lo spagnolo che era all'ultimo Clasico della sua carriera.

