I Blues in estate cambieranno molto: c'è l'intenzione di rinforzare in particolare la difesa. Per i tedeschi sarebbe la cessione più remunerativa di sempre.

9 minuti fa di Elmar Bergonzini

C'è bisogno di una rivoluzione. Perché così il Chelsea non può andare. I Blues, negli ultimi anni, sono riusciti sempre a competere per traguardi prestigiosi e anche per questo vedere la squadra attualmente fuori dalla zona Champions League fa impressione.

Il futuro di Antonio Conte è in dubbio: potrebbe andarsene a fine anno, anche se a uno come lui lasciare dopo una stagione negativa sicuramente non piace. Ha voglia di riscattarsi, ha voglia di riportare il Chelsea lì dove merita.

Per questo il tecnico italiano sta già progettando la squadra in vista dell'anno prossimo. Serve rinforzare la difesa. Quello, in questa stagione, l'evidente punto debole. Perfino il piccolo Burnley in campionato ha subito meno gol. Non usuale per le squadre di Conte, che di solito sono sempre molto solide e compatte.

Chelsea, arriva Henrichs?

Il primo colpo al quale ha pensato il Chelsea è Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen. A soli 21 anni (classe 1997) è già nel giro della nazionale maggiore tedesca (dall'under 15 all'under21 ha fatto tutta la trafila delle nazionali). Un suo punto di forza è anche la capacità di giocare in tutti i ruoli della difesa: terzino destro, centrale (specie in una difesa a tre), terzino sinistro. Giocatori con la sua duttilità non sono frequenti.

Secondo il Sun l'idea del Chelsea è quella di prendere Henrichs per affiancarlo a Moses. La trattativa sarebbe anche piuttosto facile: sfruttando una clausola di rescissione Henrichs si può strappare al Bayer Leverkusen pagandolo 35 milioni di euro. Anche per il club tedesco però sarebbe a tutti gli effetti un affare. Henrichs diventerebbe infatti la cessione più remunerativa della storia delle aspirine.

Il giocatore grazie al quale il Leverkusen ha incassato di più è infatti Son, che passò al Tottenham, per 25 milioni di euro. Il Leverkusen, inoltre, ha già trovato il sostituto: dall'Hertha Berlino arriverà infatti Mitchell Weiser. Motivo per il quale la trattativa fra il Chelsea e Heinrichs non disturberebbe affatto, ed ecco che i Blues potrebbero aver trovato l'uomo da cui cominciare la propria rivoluzione.