Con i gol di Baku e Muto la squadra di Giulio Donati ottiene la salvezza con una giornata d'anticipo.Inutile la rete di Philipp.

0 condivisioni

21 minuti fa di Elmar Bergonzini

Una partita vera, anche perché c'erano in palio punti pesanti per entrambe le squadre. Il Mainz si salva nella trentatreesima giornata della Bundesliga vincendo a sorpresa per 2-1 in casa del Borussia Dortmund. Decidono i gol di Baku al 4' e Muto al 13', inutile invece la rete dei gialloneri siglata da Philipp al 16'.

👏👏👏 Die Süd feiert Roman Weidenfeller. Er hat es sich - trotz des Ergebnisses - verdient. #DankeRoman #BVBM05 pic.twitter.com/gPkjOuZtmg — Borussia Dortmund (@BVB) May 5, 2018

Bundesliga, Borussia Dortmund-Mainz 1-2: la gara

A cominciare meglio. in realtà, è il Borussia Dormund che però viene colito in contropiede dopo soli 4 minuti. Baku, alla sua seconda partita in Bundesliga, si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto e ha realizzato l'1-0. Chi si aspettava la risposta dei gialloneri, impegnati nella corrsa Champions League, è rimasto deluso: De Blasis viene lasciato libero di crossare, Muto anticipa Toprak e batte Burki. La reazione del Dortmund però arriva: al 16' Sancho si mette in mostra con una plendida azione personale, il pallone arriva a Philipp, bravo a girarsi e a battere il portiere per l'1-2. Al 29' si rivede il Mainz, con Hack che dalla distanza testa i riflessi di Burki. Con Toprak costretto a uscire infortunato (al suo posto Schmelzer) la difesa dei gialloneri continua a ballare: al 42' De Blasis ci prova con un colpo di testa che però sorvola la traversa.

Il Mainz resiste e si salva: la ripresa

Nel secondo tempo il Mainz entra in campo per contenere, il Dortmund, che dovrebbe fare la partita, manca completamente. Per metà ripresa il ritmo è lento e di occasioni non ce ne sono. Ai gialloneri mancavano idee per superare la difesa ospite. Al 72' ci prova Schurrle, appena entrato, ma all'ultimo momento viene chiuso. Anche negli ultimi 15 minuti è successo (troppo) poco. Yarmolenko, entrato per Gotze, non dà la scossa. I tifosi fischiano. Bene per il Mainz che mantiene il vantaggio e ottiene la salvezza. Il Dortmund deve prendersi la qualificazione alla Champions all'ultima giornata.