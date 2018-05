La vittoria dei bianconeri è data a 1,15. L'over 2,5 è favorito sull'under, il marcatore più probabile è Higuain. Un gol di Barzagli paga 12 volte la posta.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Non c'è tempo da perdere. O meglio: non ci sono punti da perdere. Nella terzultima giornata della Serie A la Juventus ospita il Bologna e ha assoluto bisogno di vincere. In questa stagione, infatti, ci sono state tante sorprese (sia in Italia che in campo internazionale), ma a questo punto del torneo è importante ipotecare lo scudetto.

Con i quattro punti di vantaggio che la Juventus ha sul Napoli secondo in Serie A, nel caso in cui arrivasse una vittoria sul Bologna lo scudetto sarebbe davvero a un passo. Per questo la squadra di Allegri arriverà concentrata e determinata. Specie per spazzare via le polemiche arbitrali nate durante la sfida con l'Inter.

Il Bologna, invece, ha ormai poco da chiedere al campionato. I rossoblù sono lontani dalla zona retrocessione e dalla zona europea e non hanno ormai grandi ambizioni. anche per questo, oltre che per la grande differenza tecnica, le quote sono ampiamente a favore della Juventus.

Serie A, i pronostici di Juventus-Bologna: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Inevitabilmente favorita la Juventus: la squadra di Allegri ha bisogno di vincere per non riaprire la corsa scudetto alla vigilia della delicatissima trasferta dei bianconeri a Roma contro la Roma. Per questo tutti i bookmakers si aspettano il segno 1. La quota più alta (se così si può dire) è quella di Bwin (1.15). Incredibilmente alte invece le quote per il pareggio e per la vittoria esterna del Bologna. L'X è in lavagna a 8,50 su Bet365, il 2 William Hill lo paga ben 21.

Goal-No Goal

Vista la forza difensiva della Juventus per i bookmakers è improbabile che il Bologna riesca a segnare. Per questo il No Goal è nettamente favorito sul Goal. Che non riescano a segnare entrambe le squadre è infatti pagato a 1,56 (Unibet), l'eventualità che venga segnata almeno una rete a testa è proposta a 2,50 da Bet365.

Under-Over 2,5

Molto interessanti le quote relative al numero dei gol che verranno segnati in Serie A fra Juventus e Bologna. Relativamente bassa infatti la quota per l'over 2,5. Per le agenzie di scommesse è quinti piuttosto facile che ci saranno almeno 3 reti: la Bet365 offre l'over 2,5 a 1,53. L'under, di conseguenza, è nettamente più alto. Da Starvegas è in lavagna a 2,60.

Risultato esatto

Molto vicine le quote relative al 2-0 e al 3-0. Il primo risultato esatto è infatti quotato a 5,80, il secondo a 6,10. Questi, secondo i bookmakers, i risultati più probabili. Ben pagato anche l'1-0 (8,50). Lo 0-9 è dato a 19, l'1-1 a 14, la vittoria del Bologna per 1-0 si può trovare a 35.

Marcatori

Per la Snai il marcatore più probabile è Gonzalo Higuain: un suo gol paga 1,60 a posta giocata. Appena più alta la quota di Paulo Dybala (1,75). A 3 ci sono sia Bernardeschi che Douglas Costa, mentre Barzaglia è a 12. In casa Bologna il marcatore più probabile è Verdi, dato a 6, con Palacio a 6,50.