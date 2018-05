Vittoria rossonera data a 1.15, per alzare la quota c'è l'1 parziale/finale che paga 1.55. Calhanoglu marcatore nei 90' è offerto a 2.05, stesso discorso per Suso.

2 condivisioni

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

Siamo agli sgoccioli, la Serie A volge al termine. Per la 36° giornata, l'anticipo delle 18:00 del sabato sarà Milan-Verona: i rossoneri hanno bisogno di punti per conquistare l'Europa League, gli ospiti hanno ormai visto tramontare quasi tutte le loro speranze di salvezza. La matematica ancora non dice retrocessione, ma Cerci e compagni dovrebbero vincerle tutte e sperare nelle simultanee sconfitte delle dirette avversarie. Un'utopia.

Gattuso pensa anche alla finale di Coppa Italia, ma prima c'è l'impegno in campionato da affrontare. Senza sottovalutare l'avversario: nell'ultimo match giocato a San Siro contro una squadra quasi retrocessa, il Milan è uscito dal campo sconfitto per 0-1. I rossoneri non vogliono un Benevento-bis, soprattutto a pochi giorni di distanza dalla partita contro la Juventus, che può dare un altro volto alla stagione.

La voglia dei rossoneri di giocarsi ancora l'Europa e di arrivare al meglio alla sfida di mercoledì con i bianconeri, la squadra di Pecchia che viene da quattro sconfitte consecutive e che ormai sembra destinata a tornare in Serie B: Milan-Verona sarà una partita a senso unico? Le quote dei bookmakers dicono questo, ma occhio alle sorprese: anche all'andata sembrava scontata la vittoria rossonera. E invece i ragazzi di Gattuso persero 3-0 al Bentegodi.

Serie A, Milan-Verona: quote e pronostici dei bookmakers

Esito 1X2

Si parte con la scommessa delle scommesse: semplice, secca, dentro o fuori. Oppure in mezzo: il pareggio paga 8.25. Il Verona ripeterà l'impresa del Benevento a San Siro? Moltiplicatore pari a 18.00 per la squadra di Pecchia. La (probabile) vittoria del Milan paga 1.15 (Bwin), per alzare la quota c'è l'1 parziale/finale, dato a 1.55.

Gol-No gol

All'andata la partita è terminata a reti inviolate e per il match di ritorno potrebbe succedere lo stesso. A parti invertite, però: il Verona è il secondo peggior attacco del campionato con 28 gol segnati, il Milan potrebbe uscire da San Siro senza subire neanche una rete. Oppure senza farne una, come accaduto col Benevento... Il No-gol paga 1.65 (Eurobet), Gol quotato invece a 2.10.

Under/Over 2,5

Milan-Verona, pioggia di gol o no? Per l'over 2,5 ne bastano tre, a San Siro potrebbero arrivare vista la differenza tecnica tra le due squadre. Romulo e compagni incassano tre gol da due partite consecutive (Genoa e Spal), il Milan arriva dall'1-2 sul campo del Bologna. L'over 2,5 è offerto a 1.30 (Snai), si può puntare sull'over 3,5 (1.77) per alzare il moltiplicatore.

Risultato esatto

Per quanto riguarda il risultato più probabile, c'è l'Altro (4.40): goleada in vista secondo i bookmakers, una delle due squadre segnerà dai 5 gol in su. Il Verona viene da due sconfitte di fila per 3-1: se secondo voi a San Siro succederà lo stesso, c'è una quota pari a 9.00. Esiti più folli: 0-4, 1-4, 2-4, 3-4 e 4-4, tutti quotati 251.00 (Eurbet).

Marcatori

A Bologna è stato decisivo: Hakan Calhanoglu si ripeterà anche contro l'Hellas Verona? Un suo gol nei 90' paga 2.05 (William Hill), quota identica per Suso. Dalla parte ospite, invece, l'ex di turno proverà a far male: rete di Cerci offerta a 4.33. Una sua eventuale tripletta, invece, è data a 401.00.