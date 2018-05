Nonostante siano passati quasi 7 giorni, le polemiche post Inter-Juventus non accennano a terminare e l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri è tornato sull'argomento nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna.

🎙 @OfficialAllegri : "Il post gara di sabato? In questa settimana si è fatta un po' di commedia, ma le immagini direi che chiariscono tutto. Torniamo al campo: tutto in campionato è ancora aperto, segno che questa è una bella stagione" #JuveBologna

Il tecnico livornese ha parlato in particolare del video che ha fatto molto scalpore in cui si rivolgeva scherzosamente al quarto uomo Tagliavento dopo la fine della partita. Allegri è stato chiaro: si tratta semplicemente di un caso montato sul niente.

Non mi ha dato molto fastidio perché è un caso che non esiste: basta vedere le immagini. Purtroppo qui in Italia ci piace fare la commedia.