Calciomercato Napoli, Reina ai compagni: "Vado via per De Laurentiis"

Durante la festa d'addio con il resto della squadra, il portiere spagnolo si sarebbe sfogato motivando il suo addio: dal 1 luglio sarà un giocatore del Milan.

3 ore fa di Daniele Minuti

L'addio di Pepe Reina al Napoli continua ad alimentare qualche polemica. Il portiere spagnolo ha deciso ormai da tempo che a fine stagione lascerà la società partenopea e qualche settimana fa ha svolto le visite mediche per il Milan, che sarà la sua prossima destinazione.

Qualche tifoso ha storto il naso per via della scelta dell'ex estremo difensore di Liverpool e Bayern Monaco e in particolare perché sia arrivata non durante la sessione estiva di calciomercato ma a campionato in corso, con la squadra guidata da Maurizio Sarri in piena lotta per la vittoria dello Scudetto.

Reina però ha continuato a difendere i pali della porta del Napoli con la consueta professionalità e ha voluto salutare i suoi compagni con una festa d'addio organizzata mercoledì sera. Durante la quale il portiere avrebbe spiegato i motivi della sua partenza, legati al suo rapporto con il presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Reina: "Vado via per colpa di De Laurentiis"

L'indiscrezione viene da Premium Sport che riporta come durante il party al quale erano invitati tutti quanti i compagni di squadra del Napoli, Reina abbia detto che la sua scelta sia arrivata per colpa di De Laurentiis, reo secondo lui di non aver assecondato le sue richieste nella trattativa per il prolungamento contrattuale.

Già durante la finestra di calciomercato dell'estate 2017 Reina era stato vicino all'addio, con il Paris Saint-Germain che lo voleva portare in Ligue 1. Ma lo spagnolo ha deciso di rimanere a Napoli convinto che ci fossero i margini per rinnovare il contratto coi partenopei.

Ma la trattativa fra le parti non è andata avanti e lo strappo fra i due (aperto da alcune dichiarazioni del presidente risalenti all'anno scorso e non gradite dall'estremo difensore) non è stato più ricucito. Questo ha portato Reina a mettersi sul calciomercato e scegliere di provare l'avventura al Milan, lasciando Napoli dopo 3 stagioni in cui è diventato uno degli idoli dei tifosi.