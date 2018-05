Calciomercato Bayern Monaco, da Vidal a Boateng: i giocatori in uscita

I bavaresi potrebbero cambiare molto durante la prossima finestra di calciomercato. Ci sono tante trattative in uscita.

Il Bayern Monaco cambierà molto in estate: Boateng, Rudy e Vidal sono in uscita

2 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Bisturi in mano, operazione pronta. In estate il Bayern Monaco è pronto a cambiare volto. Sono tanti i giocatori del club bavarese che sono in uscita. Rummenigge e Hoeness hanno già chiuso gli affari per Gnabry e Goretzka, ma qualcuno dovrà far loro spazio.

In particolare è significativo l'acquisto di Goretzka (a parametro zero) dallo Schalke. Perché a centrocampo il Bayern Monaco ha già molte pedine, impossibile pensare ci aggiungerne una senza vendere. Ecco quindi che Arturo Vidal, contratto in scadenza nel 2019, potrebbe non esser confermato.

Su di lui c'è il Chelsea. O meglio, c'è Antonio Conte: i due vorrebbero tornare a lavorare insieme dopo gli anni alla Juventus, ma il tecnico potrebbe cambiare panchina. C'è quindi bisogno di tempo per capire cosa fare. Il cileno però non è l'unico in uscita.

Vota anche tu! Ti piacerebbe rivedere Vidal in Italia? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ti piacerebbe rivedere Vidal in Italia? Condividi



Bayern Monaco: quanti giocatori in uscita nel prossimo calciomercato

A centrocampo fatica a trovare spazio Sebastian Rudy. Arrivato a parametro zero dall'Hoffenheim era titolare con Ancelotti. Arrivato Heynckes ha perso il posto anche perché è stato avanzato Javi Martinez. A lui il ruolo da panchinaro non piace, per questo sta pensando di andarsene. Rudy è un tutto fare, bravo tecnicamente ma in grado di garantire anche molta sostanza. Per questo sarebbe un ottimo affare anche per diversi club italiani (si pensi alla Lazio, che a centrocampo ha la coperta corta o alla Roma, non soddisfatta dell rendimento di Gonalons). Il Bayern Monaco per lui non chiede più di 8-10 milioni.

Sicuro dell'addio Juan Bernat: lo spagnolo, che non riesce più a giocare continuità, ha chiesto la cessione e il Bayern Monaco sta già cercando un sostituto. Attenzione inoltre anche a Jerome Boateng. Nell'ultimo anno il difensore tedesco ha più volte parlato di addio. Per lui però il Bayern Monaco chiede tanti soldi. Secondo i giornali tedeschi sarebbe perfino già stato individuato il sostituto: piace infatto De Ligt dell'Ajax. Come detto però qui dipenderà dalla volontà di Boateng. Quel che è certo però è che il Bayern Monaco è pronto a trasformarsi. Bisturi in mano, si avvicina il periodo dell'operazione. Si avvicina il calciomercato.