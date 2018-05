Calcio in TV: le partite del weekend in onda su Fox Sports

Occhi puntati sulla Liga dove si gioca il Clasico tra Barcellona e Real Madrid.

E’ il weekend del Clasico. Tutti i match di Liga e di Bundesliga sono protagonisti del weekend di calcio internazionale di Fox Sports. Saranno 17 le partite dei campionati europei che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky tra domani e lunedì 7 maggio.

Sabato si parte alle 13.00 con il match di Liga tra Girona e Eibar su Fox Sports con la telecronaca di Dario Mastroianni. Alle 15.30, poi, in diretta su Fox Sports la Diretta Gol Bundesliga totale con tutte e 9 le partite del massimo campionato tedesco mentre su Sky Calcio 10 alle 16.15, con la telecronaca di Marco Calabresi, in programma il match di Liga tra l’Athletic Bilbao e il Betis. Il posticipo serale del sabato è tra Villarreal e Valencia in diretta alle 20:45 (Fox Sports HD).

Domenica si inizia in Liga con la prima partita in programma alle 12.00, tra Malaga e Alaves su Fox Sports. Nel pomeriggio di domenica in diretta alle 16.15 il match di Liga tra Atletico Madrid e Espanyol su Fox Sports. Il posticipo invece è il match più entusiasmante del mondo: il ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid in diretta alle 20:45 su Fox Sports con la telecronaca di Stefano Borghi e Fabio Capello. Lo studio pre partita condotto da Alvaro von Richetti sarà in diretta dalle 19.45 sempre sul canale 204 della piattaforma Sky con ospiti Federico Balzaretti e Cristian Chivu.

Fox Sports: gli appuntamenti con il calcio in TV e in streaming su SkyGo

Sabato 5 maggio

Girona – Eibar in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Dario Mastroianni)

Diretta Gol Bundesliga in diretta alle 15:30 su Fox Sports

Lipsia – Wolfsburg Colonia - Bayern Monaco Eintracht – Amburgo Augsburg - Schalke 04 Borussia Dortmund – Mainz Hannover - Hertha Berlino Werder Brema - Bayer Leverkusen Borussia M. - Friburgo Stoccarda - Hoffenheim Athletic Bilbao – Betis in diretta alle 16:15 su Sky Calcio 10

Celta Vigo – Deportivo in diretta alle 18:30 su Fox Sports

Villarreal - Valencia in diretta alle 20:45 su Fox Sports

Domenica 6 maggio

Malaga – Alaves in diretta alle 12:00 su Fox Sports

Atletico Madrid - Espanyol in diretta alle 16:15 su Fox Sports

Barcellona - Real Madrid in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Fabio Capello)

Lunedi 7 maggio