Sono 8 i match attualmente in programma per il PPV che andrà in scena nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 maggio nel Prudential Center di Newark, in New Jersey.

4 ore fa di Marco Ercole

Neanche il tempo di superare Greatest Royal Rumble, che il mondo del wrestling targato Vince McMahon torna subito con altro PPV a distanza di poco più di una settimana. Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 maggio (diretta scritta a partire dall'una di notte su FOXSports.it), infatti, sarà il momento della quattordicesima edizione di WWE Backlash 2018.

Un appuntamento importante, che darà ufficialmente inizio (l'evento in Arabia Saudita era in realtà un House Show "molto evoluto") ai nuovi PPV che ospiteranno sia wrestler di SmackDown che di Raw.

La cornice di WWE Backlash sarà il Prudential Center di Newark, in New Jersey, e la maggior parte degli incontri sono già stati ufficializzati da tempo. Su tutti, il più importante è certamente quello tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura, un No Disqualification Match che metterà di fronte i due per la terza volta nell'ultimo mese (dopo WrestleMania 34, con tanto di turn hell del giapponese, e Greatest Royal Rumble).

WWE Backlash 2018, programma e pronostici

Non sarà ovviamente l'unica sfida nel programma, perché oltre ai match titolati delle campionesse femminili di entrambi i roster, ci saranno anche quelli tra Seth Rollins e The Miz, con quest'ultimo che tenterà di riprendersi la cintura di campione intercontinentale per portarsela a SmackDown, e tra Randy Orton e Jeff Hardy, con in palio il titolo di United States Champion.

Questo e molto altro, insomma, nella programmazione del PPV di domenica notte. Per questo andiamo a vedere come sempre tutta la card completa, dove - incontro per incontro - potrete esprimere i vostri pronostici per questa edizione di WWE Backlash.

Carmella (C) vs Charlotte Flair

WWE SmackDown Women's Championship

Carmella (C) vs Charlotte Flair
WWE SmackDown Women's Championship



Nia Jax (C) vs Alexa Bliss

WWE Raw Women's Championship

Nia Jax (C) vs Alexa Bliss
WWE Raw Women's Championship



Daniel Bryan vs Big Cass

Bobby Lashley e Braun Strowman vs Kevin Owens e Sami Zayn

Seth Rollins (C) vs The Miz

Intercontinental Championship Match

Seth Rollins (C) vs The Miz
Intercontinental Championship Match



Randy Orton vs Jeff Hardy (C)

United States Championship Match

Randy Orton vs Jeff Hardy (C)
United States Championship Match



Roman Reigns vs Samoa Joes

AJ Styles (C) vs Shinsuke Nakamura

No Disqualification WWE Championship Match