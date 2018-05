I titoli dei quotidiani in edicola oggi sono tutti sulla Roma, eliminata dalla Champions League nonostante la vittoria contro il Liverpool per 4-2.

55 minuti fa di Daniele Minuti

Una vittoria dal retrogusto amarissimo, che non permette alla Roma di ribaltare il risultato dell’andata e approdare a Kiev. Ieri sera si è giocata la partita di ritorno della semifinale di Champions League fra i giallorossi e il Liverpool, terminata 4-2.

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco è andata al riposo in svantaggio per 2-1 e hanno poi segnato 3 reti nel secondo tempo senza però riuscire a trovare la rete che avrebbe portato la sfida almeno ai tempi supplementari.

È proprio la beffa della squadra giallorossa a dominare i titoli dei giornali sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa, mentre i quotidiani spagnolo (e in particolare di Madrid) si proiettano già verso la finale fra Real Madrid e Liverpool.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Roma da applausi"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata al risultato arrivato da Roma-Liverpool di ieri sera: la squadra di Di Francesco ha vinto per 4-2 ma è stata comunque eliminata dai Reds per via della sconfitta dell'andata.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Un'altra ingiustizia!"

Anche il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina alla Roma, eliminata in semifinale di Champions League per mano del Liverpool nonostante la vittoria di ieri sera. Oltre all'autogol di Milner, a segnare per i capitolini sono stati Dzeko e Nainggolan (doppietta).

Corriere dello Sport

Tuttosport: "Scudetto meritato"

L'apertura di Tuttosport si concentra sulla lotta Scudetto e il titolo principale è sulle parole di Mazzola, che ha dichiarato come l'eventuale vittoria del campionato da parte della Juventus sarebbe meritata.

Tuttosport

L'Equipe: "L'estocade finale"

Iniziamo a guardare le prime pagine dei giornali esteri con il francese l'Equipe: l'argomento principale è il ritorno della semifinale di Europa League fra Salisburgo e Olympique Marsiglia, partita a cui i ragazzi di Garcia si presentano forti del 2-0 dell'andata.

Equipe

As: "La gran noche del Metropolitano"

La prima pagina di As, come molte di quelle dei giornali della rassegna stampa odierna, si concentra sul risultato della seconda semifinale di Champions League fra Roma e Liverpool: saranno i Reds a sfidare il Real Madrid nella finale di Kiev. Ma il titolo principale è sull'Atletico Madrid che stasera si gioca la finale di Europa League contro l'Arsenal.

As

Sport: parla Arthur

L'apertura del quotidiano catalano Sport è dedicata ad Arthur, talento del Gremio che dalla prossima stagione giocherà in Liga con la maglia del Barcellona. Il giornale ha effettuato un'intervista esclusiva al giocatore brasiliano.

Sport

Mundo Deportivo: "Héroe Klopp"

Il titolo principale del Mundo Deportivo è su Roma-Liverpool, la rocambolesca partita che ha visto vincere la Roma che però non ha staccato il biglietto per Kiev: a sfidare il Real Madrid saranno i Reds di Klopp.

Mundo Deportivo

Marca: "Corazón de Lyon"

Anche Marca si concentra sul ritorno della semifinale di Europa League fra Atletico Madrid e Arsenal. Taglio alto dedicato passaggio del turno del Liverpool, che si è guadagnata la finale di Kiev del prossimo 26 maggio contro il Real Madrid. I Blancos cercheranno di vincere il torneo per la terza volta consecutiva.

Marca

A Bola: "A derradeira montra"

L'ultimo quotidiano sportivo della nostra rassegna stampa è il portoghese La Bola che si proietta già a sabato sera, data in cui si giocherà l'attesissimo derby fra Benfica e Sporting Lisbona che varrà di fatto il secondo posto in campionato.