Il Newcastle è in vendita e deve ancora rinnovare il contratto dell'attuale allenatore Rafa Benitez, di recente accostato al Napoli.

Il calciomercato in Premier League come sempre sarà ricco, ma stavolta in vendita potrebbe essere addirittura un club. Dopo 10 anni, per chi fosse interessato ad eventuale acquisizione, il cartello "vendesi" potete trovarlo a St James Park.



No perditempo, il Newcastle deve programmare la prossima stagione, con due variabili da considerare: la proprietà vuole cedere e sta vagliando un acquirente, il manager della promozione (e della retrocessione), Rafa Benitez, non ha ancora rinnovato (ed è stato accostato al Napoli).

Se qualcuno avesse 250 milioni di sterline nel portafogli, il Newcastle potrebbe essere l'occasione giusta: dopo le tante promesse al tecnico spagnolo ("ogni singolo penny della promozione verrà speso per il mercato") il n. 1 Ashley è in trattativa per cedere il club. E non solo, bisognerà decidere se regalare ancora questo sorriso al mister...

Il Newcastle è ancora in vendita: la situazione (incerta) di Benitez

Il proprietario dei Magpies Michael James Wallace "Mike" Ashley ha messo in vendita la società ad ottobre dopo 10 anni. Una volta arrivata la salvezza in Premier League, l'uomo d'affari ci ha tenuto a sottolineare che "il club è ancora in vendita" e i colloqui con Rafa Benitez sono "in corso". Ashley ha rotto il silenzio, sul tavolo c'è ancora l'offerta di 250 milioni di Amanda Staveley. Per acquisire il Newcastle in tempi assai meno floridi per la Premier League l'attuale proprietario ha sborsato qualcosa come 134,4 milioni di sterline nel 2007.

Getty Images Quello piuttosto ridanciano in camicia bianca è Ashley, proprietario del Newcastle

"La situazione non è cambiata", questa la risposta della dirigenza. Amanda Staveley, manager molto vicino allo sceicco Mansour (con cui ha avuto intrecci milionari), potrebbe approfittare di una fase piuttosto turbolenta in casa Newcastle, con Benitez ad 1 anno dalla scadenza e i tifosi divisi e polemici sulla proprietà. A proposito di polemica: il rinnovo di Benitez è più che incerto, il calciomercato in vista della prossima stagione è stato programmato ma non verrà lanciato senza la firma su un nuovo contratto. E se qualcuno di voi avesse voglia di investire una certa cifra, per esempio 250 milioni, il Newcastle sarebbe ancora in vendita...