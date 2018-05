Il ct dell'Argentina ha incontrato i due attaccanti della Juventus: faranno parte dell'elenco dei 23 convocati. Icardi dovrebbe rientrare nella lista dei 35.

2 ore fa di Daniele Minuti

L'89esimo minuto di Inter-Juventus giocata domenica scorsa a San Siro può essere stato uno dei momenti più importanti della stagione di Dybala e Higuain: il primo ha servito l'assist al secondo che ha messo a segno la rete decisiva per la partita e forse decisiva per la corsa allo Scudetto.

Il duo argentino bianconero si sta avvicinando sempre di più alla conquista del loro secondo campionato consecutivo conquistato insieme. E negli scorsi giorni il membri del tandem offensivo juventino hanno ricevuto un'altra notizia che attendevano da tempo, cioè quella sulla loro presenza durante i Mondiali di Russia.

Pare infatti che sia Higuain che Dybala saranno presenti nella lista dei 35 preconvocati per la Coppa del Mondo che sarà presentata fra meno di due settimane. E a dare questa rassicurazione sarebbe stato lo stesso ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli.

Mondiali, Sampaoli incontra Higuain e Dybala: in Russia ci saranno

La notizia arriva dal quotidiano argentino Olé, che riporta come l'ex allenatore del Siviglia sia stato a Torino nelle scorse ore per incontrare i due attaccanti della Juventus. Pare che durante il colloquio, durato circa un'ora e mezza, Sampaoli abbia spiegato che Higuain e Dybala entreranno nella lista dei 35 e poi in quella definitiva dei 23 convocati per i Mondiali in Russia.

Una conferma per il numero 9 della Juventus, che era già abbastanza certo di far parte della spedizione argentina, una notizia positiva per Dybala la cui convocazione ai Mondiali è stata più volte in dubbio in questi mesi per ammissione dello stesso Sampaoli.

Il ct dell'Albiceleste continuerà la sua permanenza in Italia ancora per qualche giorno e incontrerà Lucas Biglia (per cercare di capire le sue condizioni dopo la frattura alle vertebre), Fazio e Perotti della Roma e soprattutto Mauro Icardi. Stando alle indiscrezioni, il capitano dell'Inter entrerà nella lista dei preconvocati ma non ci sono ancora certezze sulla sua presenza nei 23 che voleranno in Russia. Elenco di cui faranno sicuramente parte sia Dybala che Higuain.