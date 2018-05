'Maradona: le verità nascoste': domani 4 maggio l'anteprima a Dogliani

Sarà il Direttore di Fox Sports Marco Foroni a presentare la nuova grande produzione targata National Geographic

Venerdì 4 maggio al 'Festival della TV e dei nuovi media' a Dogliani è il giorno dell'anteprima di 'Maradona: le verità nascoste', la produzione di National Geographic dedicata a una delle figure più controverse della storia del calcio, e che racconterà la vita del più grande giocatore di tutti i tempi.

A introdurre l'evento, alle ore 19.00, il Direttore di FOX Sports Marco Foroni, insieme a Michele Dalai (giornalista e volto di Fox Sports), Paola Acquaviva (Programming Director di National Geographic) e Andrea Bosello (Executive producer di 'Maradona: le verità nascoste').

Maradona: le verità nascoste. In onda su National Geographic mercoledì 23 maggio alle 20.55

Dopo aver raccontato Totò Riina, National Geographic ricostruisce la storia di Diego Armando Maradona: un uomo dotato di un talento divino che spesso, però, si è trovato a vivere in suo personale inferno. Un viaggio tra le pieghe più controverse del Diez, un percorso che racconta l’animo più oscuro di Maradona.

Lo speciale, prodotto da Stand By Me per National Geographic, ricostruisce gli anni di carriera più controversi del Pibe e oro attraverso le parole di chi gli è stato vicino e lo ha conosciuto in prima persona.

A raccontare le sua storia, tra gli altri, l’amico Ciro Ferrara, il figlio Diego Armando Sinagra, l’eterno nemico, Joseph Sepp Blatter, l’ex compagno di squadra Abel Balbo, il fisioterapista “amuleto” Salvatore Carmando, e il suo personal trainer e motivatore Fernando Signorini che lo ha allenato è sostenuto durante quasi tutta la sua carriera.