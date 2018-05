Ampia copertura della Rai con collegamenti fin dalla tarda mattinata. Poi dalle 15 via alla telecronaca delle tappe. Dirette anche su Eurosport e sui canali streaming.

1 condivisione

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2018. Partenza venerdì 4 maggio da Gerusalemme, la prima volta oltre i confini europei. Arrivo a Roma tre settimane dopo, il 27, con una Maglia Rosa da premiare all’ombra del Colosseo.

Ventuno tappe per 3456,2 chilometri. Ci sono la storia, la sfida, le emozioni. L’edizione numero 101 si appresta a diventare tra le più belle. Sarà battaglia sulle montagne tra grandi corridori come Froome e Aru.

Il Giro d’Italia, fin dalla partenza di Israele, sarà trasmesso in tv sia sulla Rai che su Eurosport. Prima tappa sulle strade di Gerusalemme: cronometro di 9,7 km. Poi da lì non ci si ferma: 39 Gran Premi della Montagna e 8 arrivi in salita. Attesa, anche davanti alla tv, per la scalata allo Zoncolan, prevista per sabato 19 maggio.

Giro d'Italia 2018, le 3 tappe in Israele: si parte il 4 maggio

Giro d’Italia 2018, dove vederlo in tv

Così come è accaduto negli anni passati, la Rai coprirà interamente il Giro d’Italia. Ampio spazio televisivo fin dalle 12.15, quando in onda su Rai Sport ci sarà il “Villaggio di partenza”, con le prime immagini delle tappe e tante interviste. Alle 13.30 “Prima diretta”, poi cambio di canale. Su Rai 2, dalle 14.30 ecco “La Grande Corsa”. Dalle 15 “Giro in Diretta” per gustarsi la telecronaca delle tappe affidata sempre a Francesco Pancani e Silvio Martinello. Il tutto sarà visibile anche in streaming collegandosi al sito Raiplay. Sempre su Rai 2 invece, al termine di ogni frazione, ci sarà il “Processo alla tappa”, per analizzare a caldo tutta la corsa con tanti ospiti in studio.

Il Giro d’Italia 2018 sarà in diretta anche su Eurosport tutti i giorni dalle 13.15. Con Sky Go, sarà possibile inoltre vederlo in streaming, collegandosi al canale virtuale di Eurosport. Spazio anche in radio: ampia programmazione su Rai Radio1 e Rai Radio 2. Diretta ogni giorno alle 16.35 per seguire le fasi finali di ogni tappa.