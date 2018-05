L'esterno giallorosso parla in zona mista dopo Roma-Liverpool.

Si infrange contro il Liverpool il sogno della Roma di conquistare la Champions League. Nella semifinale di ritorno i giallorossi vincono 4-2 ma salutano la competizione vista la sconfitta per 5-2 rimediata ad Anfield. All'Olimpico i Reds passano con Mané, poi Milner è sfortunato e con un autogol firma l'1-1. Gli inglesi tornano avanti con Wijnaldum, nella ripresa la squadra di Di Francesco va a segno con Dzeko e Nainggolan (doppietta).

Nel post partita c'è spazio per i complimenti alla Roma ma anche per le lamentele dei giallorossi generate dalle discutibili decisioni dell'arbitro Skomina che non vede un tocco di mano nettissimo di Alexander-Arnold su El Shaarawy in area di rigore. E poco prima, sempre nella ripresa, Dzeko viene atterrato nettamente da Karius ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigioco inesistente del bosniaco.

Episodi che avrebbero potuto cambiare la partita e che Alessandro Florenzi commenta così in zona mista:

Al 60' è capitato qualcosa di strano (il fallo di mano di Alexander-Arnold, ndr), qualcosa che non si poteva non vedere: è stata un'ingiustizia per quanto stessimo facendo. Uscire così dalla Champions fa male, il VAR va introdotto anche in questa competizione. Ma dei 7 gol che abbiamo preso potevamo evitarne 5, ce li siamo fatti da soli. All'andata però non siamo stati all'altezza, se siamo usciti è anche colpa nostra. Se a maggio qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivato in semifinale di Champions gli avrei fatto una pernacchia. Siamo arrivato a un gol da Kiev, usciamo a testa altissima e diciamo grazie ai nostri tifosi. Complimenti al Liverpool per la finale, dico anche che forse una finale Roma-Real Madrid non avrebbe avuto lo stesso appeal...