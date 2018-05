La squadra di Rudi Garcia perde 2-1 in casa degli austriaci ma vola a Lione grazie al successo dell'andata: decisivo il gol di Rolando ai supplementari.

03 mag 2018

Sfiora l'impresa, il Salisburgo, si porta sul 2-0 grazie alle reti di Haidara e Schiager e allunga la gara ai supplementari. Ma al 116' il gol di Rolando fissa il risultato sul 2-1 e regala al Marsiglia la finale di Europa League in virtù del 2-0 maturato al Velodrome una settimana fa (reti di Thauvin e Njie). Il 16 maggio al Parc Olympique di Lione saranno quindi Atletico Madrid e Marsiglia a contendersi il trofeo.

Alla Red Bull Arena gli austriaci sbloccano il match al 53' con Haidara che riceve palla sulla destra, si accentra, semina cinque uomini e con l'esterno destro buca Pelé per l'1-0. Al 65' arriva il raddoppio: respinta corta di Rami, la palla arriva a Schlager che controlla e calcia gonfiando la rete grazie alla deviazione di Sarr. Il tecnico Rose vuole il tris e getta nella mischia Hwang che va vicinissimo al 3-0 quando corre il minuto 71.

Prima che si vada ai supplementari, c'è tempo per le proteste del Marsiglia che all'86' chiede un rigore per un tocco di mano in area di Caleta-Car. Niente da fare l'arbitro Karasev fa proseguire. Al 99' Pelé salva i suoi sul colpo di testa di Caleta-Car, al 116' Rolando (entrato al 12' al posto di Sanson) colpisce col destro al volo su calcio d'angolo e porta l'OM in finale di Europa League 14 anni dopo l'ultima volta. Il 19 maggio 2004 i francesi persero 2-0 a Goteborg contro il Valencia, mentre il 12 maggio 1999 a far piangere i transalpini fu il Parma. Contro l'Atletico l'occasione di vincere la competizione per la prima volta.