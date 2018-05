Il centrocampista ghanese svela un retroscena sulla semifinale d'andata.

475 condivisioni

2 ore fa

Se lo sentiva Simeone, sapeva che la semifinale d'andata di Europa League tra Arsenal e Atletico Madrid sarebbe stata una partita scorbutica, ad alta tensione.

Le sue previsioni si sono rivelate tutt'altro che infondate. Nel primo tempo i Colchoneros sono rimasti in 10 per l'espulsione di Vrsaljko, nella ripresa sono andati sotto e in extremis hanno trovato l'1-1 grazie ad Antoine Griezmann.

A poche ore dal ritorno in programma stasera al Wanda Metropolitano, ha parlato a The Independent il centrocampista Thomas Partey che ha svelato un retroscena sul match di una settimana fa:

Simeone segue sempre il suo istinto e non sbaglia mai. Il giorno prima di Arsenal-Atletetico ci ha fatto allenare giocando 10 contro 11. Continuava a ripeterci che avremmo potuto giocare con un uomo in meno. Così quando Vrsaljko è stato espulso eravamo preparati e così determinati a non perdere che siamo tornati a casa imbattuti. Ma l'espulsione per me è stata esagerata