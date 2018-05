Grave errore dell'arbitro Skomina che al 63' non vede un tocco di mano nettissimo di Alexander-Arnold. E al 49' segnalato un fuorigioco inesistente di Dzeko.

195 condivisioni

un'ora fa

La Roma esce a testa alta, altissima. Allo Stadio Olimpico i giallorossi vincono 4-2 contro il Liverpool ma non vanno in finale di Champions League vista la sconfitta per 5-2 rimediata ad Anfield una settimana fa. Finisce in semifinale il sogno dei giallorossi, che salutano la competizione con la consapevolezza di essersela giocata alla pari con i Reds e con qualche rimpianto per le discutibili decisioni di Skomina.

Ci riferiamo a quanto successo al 49' e al 63'. Il primo episodio sul 2-1 per i Reds: Dzeko viene lanciato in porta, salta Karius e viene travolto. Sarebbe calcio di rigore senza alcun dubbio, ma il guardalinne segnala una posizione di fuorigioco inesistente. Il secondo episodio capita sul 2-2: El Shaarawy a un passo dalla porta calcia a botta sicura col mancino ma viene murato da Alexander-Arnold che colpisce con la mano. Sarebbe stato rigore ed espulsione dell'inglese.

Due errori gravi che si aggiungono a quello dell'andata, con Salah che a inizio ripresa parte in posizione di fuorigioco e serve a Mané il pallone del 3-0. Senza contare anche le sviste del turco Çakır nell'altra semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco: ai bavaresi mancano due, forse anche tre calci di rigore. Insomma, anche nella massima competizione europea per club si sente sempre più l'esigenza del VAR.