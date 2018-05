Mané ha sfidato tutti, Di Francesco non si è mai arreso, El Shaarawy sembrava incontenibile. A fine partita, una pioggia di applausi.

1 condivisione

43 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Impresa sfiorata: la Roma vince 4-2 all'Olimpico e viene eliminata, il Liverpool strappa il biglietto per Kiev dopo un'altra partita folle. Il 5-2 dell'andata, evidentemente, non era abbastanza: 13 gol (!) in totale nel doppio confronto, la semifinale Champions League regala emozioni a non finire. Almeno fino al triplice fischio che ha fermato battaglia e ha fatto partire gli applausi. Da una parte e dall'altra.

Testa alta per la Roma: sul fotofinish i giallorossi stavano per riacciuffare una seminfinale che sembrava ormai persa. La doppietta di Nainggolan in meno di 10', però, è stata solo un'illusione. Il tempo non c'era più, il destino della squadra di Di Francesco ormai era segnato. Eppure, nessuno ha smesso di correre: la Roma ha onorato fino in fondo il suo cammino in Champions League.

Dal gol di Mané al rigore del numero 4: la semifinale è rimasta viva per 180' e si chiude con una sola rete a dividere le squadre. Di Francesco e i suoi escono tra gli applausi di tutto l'Olimpico, ma la festa è del Liverpool, che torna in finale di Champions League dopo 11 anni. I Reds perdono ma passano: esulta Klopp, esultano Mané, Salah e tutti gli altri al termine di un match emozionante. Proprio come all'andata. Con un solo gol di differenza.

150 Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Roma v Liverpool - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Champions League, fotogramma n°1: Mané vs The World

Si comincia dall'inizio: Mané gela l'Olimpico con il gol del vantaggio del Liverpool. Una rete che pesa dal punto di vista psicologico. E ovviamente dal punto di vista del risultato. Nell'immagine della sua esultanza, Mané è a destra nell'inquadratura. Sullo sfondo, i tifosi della Roma. Tutto intorno, uno stadio "nemico". Ma a lui sembra importare poco.

2) La veronica di El Shaarawy

Ok, un momento: che partita ha fatto El Shaarawy? Il Faraone va a nozze con gli spazi aperti e nel giro di 90' si è sposato circa 6 o 7 volte. Scatti continui, pericolo costante sulla fascia, spina nel fianco destro del Liverpool, un palo colpito nel primo tempo. E un numero bello davvero.

3) La parata di Alexander-Arnold

L'episodio che più ha fatto (e farà) discutere in assoluto: minuto 63, El Shaarawy sta per mettere dentro il gol del 3-2 ma il suo tiro viene contrastato da Alexander-Arnold e finisce in angolo. Tutto regolare? No, per niente: il giovane terzino para letteralmente la sfera con una mano. Un intervenuto da rigore più espulsione. Almeno in teoria...

⚠️Errori su errori.



📌Con questo livello di arbitri - e senza la Var - la Champions League sta diventando una barzelletta. #ASRoma #RomaLiverpool #RomaLFC #ChampionsLeagueo pic.twitter.com/a5LRSp6Qjp — Jacopo Aliprandi (@JacopoAliprandi) May 2, 2018

4) La grinta di Di Francesco

Lui ci ha sempre creduto: l'allenatore giallorosso non si è mai arreso. E non si è mai fermato un attimo: gridava, incitava, guidava. Urla a non finire e occhiali puntati dritti verso il campo, con le braccia sempre in agitazione. Tarantolato e convinto: Di Francesco si è fermato solo a un passo da un'altra impresa. Qui è dove viene pescato in fuorigioco dopo essere uscito dall'area tecnica.

5) Gli applausi del pubblico ai giallorossi (e viceversa)

Perché comunque una prestazione del genere merita tanti, tantissimi applausi: i tifosi della Roma hanno ringraziato la squadra a fine partita. E stessa cosa hanno fatto i giocatori, che sono andati a salutare un Olimpico che non ha mai smesso di sostenerli.

Fotogramma Bonus - La dedica a Sean Cox

Senza aggiungere altro: