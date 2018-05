L'attaccante spagnolo, arrivato l'estate scorsa a Londra, potrebbe tornare a Torino in un'operazione simile a quella di Cuadrado: è valutato 60 milioni.

di Daniele Minuti

Nonostante la stagione della Juventus sia ben lontana dall'essere finita, con uno Scudetto ancora da conquistare e una finale di Coppa Italia contro il Milan da giocare, la dirigenza bianconera sta già incominciando a progettare la prossima stagione e a pensare alle strategie per il calciomercato.

In casa dei Campioni d'Italia si prospetta una nuova estate di rivoluzione per quanto riguarda la rosa e questo proposito dovrebbe riguardare anche l'attacco, reparto che ad esempio potrebbe essere orfano di Mandzukic, possibile partente.

Una delle ipotesi dell'ad Marotta e del ds Paratici porterebbe ad un clamoroso ritorno, quell'Alvaro Morata che 2 anni fa lasciò Torino per via della clausola di riacquisto del Real Madrid. E che dopo un anno non esaltante al Chelsea sta seriamente pensando di ritornare in Serie A.

Calciomercato Juventus, Morata può tornare in prestito

Meno di un anno fa, Morata è passato proprio dal Real Madrid al Chelsea su desiderio di Antonio Conte che era l'allenatore che lo volle alla Juventus nella sessione di calciomercato dell'estate 2014. L'annata dello spagnolo è stata sufficiente ma visto il probabile addio di Conte, il canterano del Real Madrid vuole cambiare aria e il duo composto da Marotta e Paratici vorrebbe accontentarlo: secondo Tuttosport in casa Juventus si punta a ripetere l'operazione fatta con Cuadrado.

La formula che si pensa di proporre al Chelsea è infatti quella di un prestito oneroso (forse biennale) a circa 15 milioni di euro, con un riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinati traguardi per una valutazione totale di 60 milioni di euro.

L'assalto a Morata arriverà probabilmente dopo la fine della stagione e bisognerà vedere se i Blues accetteranno di lasciar partire il loro numero 9 che meno di un anno fa è stato valutato 80 milioni di euro. Ma la volontà dello spagnolo potrebbe essere decisiva e la Juventus potrebbe riabbracciare un suo vecchio pallino piazzando un nuovo (anzi vecchio) colpo di calciomercato.