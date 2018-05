Pochi giorni fa parlava della sua nostalgia per il Manchester United e José Mourinho, oggi svela un retroscena di calciomercato. Zlatan Ibrahimovic aveva l'imbarazzo della scelta, l'offerta dei Los Angeles Galaxy era solo una delle tante che gli era pervenuta.

Nonostante abbia 36 anni e sia reduce da un grave infortunio, lo svedese è ricercatissimo perché può ancora fare la differenza. Avrebbe potuto continuare a farla anche in Premier League, ma ormai Lukaku si era preso la maglia da titolare.

Così ha deciso di cambiare aria e volare in Major League Soccer. Non prima però di rispedire al mittente un'offerta da 100 milioni di dollari proveniente dalla Chinese Super League. A svelarla è lo stesso Ibra a Cadena CBS:

Ho ricevuto tantissime offerte, tra queste anche una dalla Cina: mi hanno proposto 100 milioni di dollari. Ma sentivo che il mio destino era Los Angeles, così ho rifiutato. Come si fa a rifiutare una cifra simile? So che molti avrebbero accettato al mio posto, ma per me i soldi non sono importanti. Molti soldi sono importanti, e 100 milioni non erano abbastanza