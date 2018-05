Roma-Liverpool, Klopp: "Questa vittoria è per Sean Cox"

Quella del prossimo 26 maggio a Kiev per il Liverpool sarà l'ottava finale della sua storia tra Coppa Campioni e Champions League: un viaggio iniziato nel 1977 proprio a Roma, quando i Reds superarono il Borussia M'Gladbach 3-1 e si laurearono per la prima volta campioni d'Europa. Dopo quella volta, arriveranno altri 4 successi, l'ultimo nel 2005 nella pazza notte di Atene contro il Milan di Ancelotti.

Dodici anni dopo, Jurgen Klopp ha la possibilità di scrivere il suo nome a fianco di quelli di Bob Paisley, Joe Fagan e Rafa Benitez.

Il primo pensiero del manager tedesco è per Sean Cox, il tifoso inglese che lotta ancora tra la vita e la morte dopo i fatti di Liverpool.

La finale l'abbiamo conquistata anche per lui, e a lui la dedichiamo. Ci sono cose più importanti di una partita di calcio.

Sulla partita, ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte:

Siamo stati fortunati, lo sappiamo. Loro erano aggressivi e hanno corso dei rischi e siamo andati sul 2-1. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, ma dobbiamo gestire meglio certe fasi. <non abbiamo usato lo spazio che ci hanno dato e abbiamo perso la partita dopo essere andati in vantaggio per 1-0. Complimenti anche alla Roma, è una grande squadra.