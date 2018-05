Felicissimo anche il capitano dei blancos, Sergio Ramos, che ha lanciato una frecciatina a chi parla di una squadra favorita: "Gli altri parlano, noi rispondiamo sul campo".

Doveva essere una battaglia, lo è stata. Una bellissima partita giocata a viso aperto sia dal Real Madrid che dal Bayern Monaco che ha tenuto aperto il discorso qualificazione fino al 90'. Il Real di Zidane però alla fine è stato superiore, con le unghie e con i denti ha conquistato la sua terza finale di Champions League consecutiva. Un risultato grandissimo che premia le merengues e lascia a bocca asciutta il Bayern Monaco che purtroppo non ce l'ha fatta a ribaltare l'1-2 dell'andata.

I bavaresi possono recriminare per qualche decisione arbitrale un po' dubbia, ma è anche vero che nel finale alla squadra di Heynckes è sembrato mancare lo spunto decisivo e la lucidità necessaria per abbattere il muro del Real Madrid che ad un certo punto è sembrata quasi una squadra italiana vecchio stampo: difesa e contropiede. Al Bayern resta l'onore delle armi e la delusione per esserci andati vicino.

Real Madrid become first club in history to reach three straight European Cup finals for the second time... @realmadrid 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/ajo6M8Go10 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

Tanta felicità e consapevolezza della propria forza, questo traspare dalle parole dei giocatori del Real Madrid a fine gara. Ora c'è da alzare la coppa dalle grandi orecchie in finale a Kiev. Domani Zidane e i suoi scopriranno chi sarà tra Roma e Liverpool l'avversaria il 26 maggio, intanto ci si gode la festa per aver conquistato la sedicesima finale di Champions della propria storia.

Real Madrid in finale di Champions League: parola ai protagonisti

In casa Real Madrid c'è sicuramente tanto entusiasmo. Uno dei primi a parlare è stato Sergio Ramos, il capitano. Il difensore spagnolo ha esaltato i suoi compagni e ha puntato anche il dito contro le malelingue che parlano spesso di un Real aiutato dalle decisioni arbitrali:

Il Real Madrid si è meritato di andare a Kiev. Il nostro pubblico ci ha spinti a dare tutto fino alla fine. Adesso dobbiamo provare a vincere la finale contro una rivale molto difficile. La gente può continuare a parlare quanto vuole, noi parliamo sul campo che è dove ci piace. Sono veramente orgoglioso di questa squadra, l’ho sempre detto: questo risultato è la ricompensa di tanto sacrificio. Ci abbiamo sempre creduto, siamo stati sempre convinti che ce l’avremmo fatta e alla fine è stato così. Credo che il Bayern Monaco sia una grande squadra e penso che siano molti anni che lo dimostrano, sono stati degli avversari veramente tosti. Complimenti a loro, ma noi siamo stati superiori a tutti quest'anno

Hemos hecho historia.

Ahora queremos ser leyenda.

We wrote history again.

Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 1, 2018

Al termine della partita ha parlato anche Mateo Kovacic:

Sono davvero molto contento per noi, questa sera abbiamo sofferto ma alla fine siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo. Ancora non abbiamo vinto nulla però siamo in finale e siamo contenti. Ora dobbiamo vincere la coppa per essere felicissimi. Terza finale di seguito? È davvero incredibile quello che abbiamo fatto, siamo una grande squadra e siamo davvero tanto uniti. Questa è la nostra forza

Tranquillo e sereno ai microfoni di Premium Sport, Zinedine Zidane:

Terza finale consecutiva? È un traguardo pazzesco. Abbiamo sofferto tanto contro una grande squadra fin dall'inizio. Siamo entrati malissimo in partita un’altra volta e noi non possiamo andare in svantaggio soprattutto a casa nostra. Sono contento che poi abbiamo avuto la rabbia e la cattiveria di riprendere la gara e di conquistare la quarta finale in cinque anni. Però non abbiamo ancora vinto nulla, dobbiamo ancora giocare e alzare anche questa Coppa. Ora va bene l'entusiasmo, ma voglio che i miei ragazzi siano concentrati anche a Kiev. Roma? Può ancora passare, nel calcio può succedere di tutto

Two-time #UCL-winning coach Zinédine Zidane becomes first manager to reach three consecutive finals since Marcello Lippi (1996-98). 🏆🏆 pic.twitter.com/WaardTBiUv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

Poi alla stampa spagnola l'allenatore francese ha spiegato quanto sia stato difficile arrivare in finale: