Il capitano del Real si unisce ai festeggiamenti dei tifosi dopo il 2-2 col Bayern Monaco che è valso l'accesso alla finale di Champions League.

2 ore fa

Un'altra finale di Champions League raggiunta. La terza di fila, la quarta negli ultimi cinque anni. Il Real Madrid ormai ha un feeling particolare con la massima competizione europea per club. Dopo il 2-2 di ieri contro il Bayern Monaco, la squadra di Zidane si è qualificata per l'atto conclusivo in scena a Kiev il prossimo 26 maggio e ora può vincere la 13esima Champions della sua storia.

Al triplice fischio dell'arbitro Çakır è iniziata la festa delle merengues, guidata dal capitano Sergio Ramos. Il centrale spagnolo ha superato i cartelloni pubblicitari che delimitano il campo e ha raggiunto il cuore pulsante del tifo madridista. A quel punto ha impugnato il microfono e ha iniziato a intonare un coro dopo l'altro. "Siamo i re d'Europa" è stato il coro che più di tutti ha infiammato la curva.