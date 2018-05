Real Madrid in finale di Champions: i festeggiamenti negli spogliatoi

Il Real Madrid ha conquistato la finale di Champions League per la terza volta di fila, la quarta negli ultimi cinque anni. L'ultima è stata raggiunta ieri sera grazie al 2-2 maturato al Bernabeu contro il Bayern Monaco. Dopo l'1-2 di una settimana fa, la squadra di Heynckes è passata in vantaggio grazie al gol di Kimmich esattamente come successo all'Allianz Arena.

Benzema ha firmato il pari e a inizio ripresa ha ribaltato il risultato sfruttando un pasticcio incredibile di Ulreich. A nulla è servita la rete del grande ex James, che poi ha chiesto scusa ai tifosi blancos. Al triplice fischio di Çakır è iniziata la festa dei giocatori del Real Madrid che hanno indossato una t-shirt con la scritta "A por la 13".

Tredici è il numero di Champions League che la squadra di Zidane potrebbe mettere in bacheca se dovesse vincere a Kiev contro una tra Roma e Liverpool. Negli spogliatoi poi la festa è proseguita, con Modric e Keylor Navas che dispensavano sorrisi. Tra le scene più belle l'abbraccio tra Sergio Ramos e Zidane, prontamente ripreso dalle telecamere di Real Madrid TV.

Hemos hecho historia.

Ahora queremos ser leyenda.

We wrote history again.

Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp