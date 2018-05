Il terzino brasiliano parla del rigore non assegnato ai bavaresi.

Mancavano pochi secondi alla fine del primo tempo quando Kimmich ha crossato colpendo Marcelo. Anzi, la mano di Marcelo. L'arbitro turco Çakır però ha lasciato correre e poco dopo ha mandato tutto negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa il Real Madrid andrà sul 2-1 grazie al secondo gol di Benzema e poi James fisserà il risultato sul 2-2.

Nel post-partita il terzino brasiliano ha parlato del discusso episodio che lo ha visto protagonista: "La palla ha colpito la mia mano, sì. Una mano in area vuol dire rigore. Ma l'ho già detto molte volte, non parlo di arbitri quando sbagliano contro di noi e non lo faccio ora. Sentivo che una cosa del genere sarebbe successa prima o poi visto quello che si è detto ultimamente. Ma non credo che l'arbitro abbia commesso un errore. Il suo è un lavoro difficile, non è semplice arbitrare una semifinale di Champions League".

Sui social invece sono stati gli infortunati Vidal e Boateng a esprimere la loro rabbia. Il cileno ha postato una storia su Instagram scrivendo: "Ancora una volta! Rigore di m***a". Il tedesco invece si è sfogato su Twitter: "No rigore? Ma dai...".