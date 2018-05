Appuntamento per la sera del 21 maggio a San Siro: l'ex giocatore di Inter, Milan e Juventus saluterà il calcio giocato. Sarà una passerella di star: da Del Piero a Lampard.

L'ultimo capolavoro del Maestro. Non si potevano scegliere parole più adatte per descrivere l'addio al calcio di Andrea Pirlo. Anche per lui è arrivato il momento di dire basta con scarpini e pallone da gioco, o se preferite con spartito e pianoforte.

Il Mozart del calcio italiano lascia. E lo fa in grande stile, con una serata che rimarrà impressa nella mente di tutti gli appassionati di sport, per i tifosi di Inter, Milan e Juventus. Club hanno avuto l'onore di schierare tra le proprie fila un talento come quello di Pirlo. Così come Brescia, Reggina e New York City.

Appuntamento a San Siro la notte del 21 maggio. Esattamente 24 ore dopo rispetto alla fine del campionato di Serie A e a 5 giorni dalla finale di Champions League. Un trofeo che Pirlo ha avuto la fortuna di poter alzare per ben due volte in carriera, entrambe ai tempi del Milan. Ma cerchiamo di entrare nel vivo della festa andando alla scoperta delle stelle che scenderanno in campo lunedì sera.

Addio al calcio di Pirlo: tutti i giocatori invitati

Tempo libero? Pochissimo. Nonostante abbia deciso di smettere con il calcio, Pirlo è alla continua ricerca di nuovi stimoli. Oltre a portare avanti l'altra sua grande passione, quella per il vino (è titolare dell'azienda Pratum Coller), Andrea è stato scelto come testimonial della finale di Coppa Italia che si svolgerà il 9 maggio allo Stadio Olimpico di Roma: protagoniste le sue due ex squadre, Juventus e Milan.

E sono proprio questi due club a fornire il maggior numero di stelle in vista della Notte del Maestro: saranno tanti i calciatori, ex e non, che sfileranno sul prato di San Siro per rendere omaggio a uno dei più grandi centrocampisti di sempre. Pirlo ha chiamato a raccolta tanti amici: da Maldini a Del Piero, da Seedorf a Buffon. Per non parlare delle sorpresa, a cominciare da Lampard. Ma il meglio deve ancora venire.