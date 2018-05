Mondiali, quanti guai per la Germania di Low: sempre più infortunati

Mondiali: ci saranno Orsato, Valeri e Irrati come specialisti VAR

FIFA 18, DLC per i Mondiali gratuito: tutte le novità e quando arriva

Ci sarebbero già degli investitori pronti a sborsare 25 miliardi di dollari per acquistare i diritti della competizione fino al 2030. Il modello a cui questo torneo si ispirerebbe è la neonata Uefa Nations League che prenderà il via dopo i Mondiali di Russia 2018.

Una specie di Final 8, con nazionali provenienti da tutto il mondo, che andrebbe in scena tra ottobre e novembre in piena stagione calcistica.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino pensa a una sorta di Final 8 in programma ogni due anni tra ottobre e novembre: già pronti alcuni investitori.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK