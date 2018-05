Il bad boy di Stockton è pronto a tornare in gabbia: si parla già del mese di agosto, i fan non stanno più nella pelle.

4 ore fa di Giovanni Bongiorno

Per la prima volta dopo molto tempo, il ritorno di Nate Diaz (19-11) nell'ottagono più famoso del mondo sembra essere davvero vicino. Secondo molteplici fonti infatti, il minore dei fratelli Diaz ha mostrato interesse nel ritorno a combattere nella promotion di MMA più importante in circolazione a UFC 227, in data 4 agosto che avrà luogo a Los Angeles.

Diaz infatti avrebbe espresso il desiderio di essere presente in card e si è interessato a uno dei cinque nomi presenti in top 5 nel ranking UFC. Purtroppo non si hanno ancora certezze riguardo all'identità del suo avversario, ciò che è certo è che sarà un top fighter. Né Conor McGregor, né Khabib Nurmagomedov saranno gli avversari di Diaz, il che lascia come opzioni Eddie Alvarez, Dustin Poirier e Kevin Lee. A meno che Diaz non dovesse salire nella categoria dei welter.

Tony Ferguson non sembra inoltre essere in grado di recuperare dal suo infortunio entro il 4 agosto, il che toglie anche El Cucuy dalla lista dei potenziali avversari del bad boy di Stockton. Alvarez potrebbe avere qualche motivazione in più nel voler affrontare Diaz, avendo già sconfitto un altro componente della Skrap Pack, Gilbert Melendez.

Getty Images Il volto di Nate Diaz dopo la battaglia contro Conor McGregor avvenuta a UFC 202

In questo momento, a quanto pare, non è l'accordo economico a frenare Nate, quanto la certezza sulla scelta del suo futuro avversario. Jake Shields ha dichiarato durante un episodio di The MMA Hour che Diaz non ha intenzione di combattere contro McGregor.

Nate - ha detto Shields - non sta cercando di arrivare a un match con Conor. Sta cercando il giusto match, che abbia senso, che gli garantisca una grossa paga e gli restituisca molta hype.

La notizia è stata riportata da ESPN. Diaz, 33 anni compiuti, non combatte da agosto 2016 e, a parte brevi chiacchierate con i vertici di UFC, non aveva espresso intenzione di tornare in gabbia finora. La possibilità più allettante per Diaz e per i fan circa un eventuale ritorno era quella di affrontare l'attuale campione dei pesi welter Tyron Woodley. Ma nulla si è più detto.