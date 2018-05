Messi sulle note della trap: la canzone di Neo Pistéa per la Pulce

Ancora un tributo musicale per la Pulga argentina: nel testo anche un 'pensiero' per Cristiano Ronaldo.

2 ore fa

Un omaggio a ritmo di trap: è quello che Neo Pistéa ha dedicato a Lionel Messi in vista dei Mondiali in Russia. L'artista argentino si aggiunge a un gruppo nutrito: si contano almeno 30 canzoni scritte in onore della Pulce argentina o che lo citano esplicitamente nel testo. Neo Pistéa è andato oltre, riservando un pensiero, non proprio gentile, anche al rivale per eccellenza di Lionel Messi: Cristiano Ronaldo.