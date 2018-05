Di Francesco punta su un 4-3-3 con Pellegrini per Strootman infortunato. Klopp recupera Mané e sceglie Wijnaldum a centrocampo. Si parte dal 5-2 maturato ad Anfield.

0 condivisioni

49 minuti fa

La Roma vuole l'impresa. Un'altra dopo quella fatta contro il Barcellona. All'Olimpico, per la semifinale di ritorno di Champions League, arriva il Liverpool che ad Anfield si è imposto 5-2. Ai giallorossi servirebbe un 3-0 o un 4-1 per raggiungere il Real Madrid nella finale in programma a Kiev il prossimo 26 maggio.

Il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco, che deve fare a meno di Strootman e Perotti infortunati, cambia dopo il match di sette giorni fa e schiera i suoi con un 4-3-3. Tra i pali c'è l'inamovibile Alisson, in difesa spazio a Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; a centrocampo si piazzano Pellegrini, De Rossi e Nainggolan, mentre Schick, Dzeko e El Shaarawy formano il terzetto offensivo.

Klopp ha perso Oxlade-Chamberlain per il resto della stagione ma ha recuperato Mané che parte dal 1'. Nel 4-3-3 c'è Karius tra i pali alle spalle di Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk e Robertson. In mediana troviamo Wijnaldum, Henderson e Milner, nel tridente Salah, Firmino e Mané.

Champions League, le formazioni di Roma-Liverpool

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.