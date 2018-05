Gli avvocati napoletani Angelo e Sergio Pisani stanno promuovendo una raccolta firme per chiedere alla Federcalcio di far rigiocare il big match della 35esima giornata.

2k condivisioni

un'ora fa

Inter-Juventus continua a far discutere. Il successo in rimonta dei bianconeri continua a generare polemiche che non accennano a placarsi. A far parlare è soprattutto la direzione dell'arbitro Daniele Orsato che nel primo tempo ha espulso Vecino per un fallo su Mandzukic e nella ripresa ha graziato Pjanic che meritava il secondo giallo per un intervento scomposto su Rafinha.

Dopo le dichiarazioni al vetriolo del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che senza nominare la Juventus ha parlato di "furti di Stato o di Calcio", sempre dal capoluogo campano arriva una curiosa iniziativa. Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani hanno infatti lanciato una petizione per chiedere l'annullamento della partita alla FIGC.

Sulla piattaforma "change.org" sono state già raccolte oltre 3mila firme in poche ore, ma serviranno a poco visto che l'ipotesi di una ripetizione della partita non è neanche lontanamente realizzabile. Di seguito il testo integrale che accompagna la petizione.