L'attaccante dei Los Angeles Galaxy manda un video messaggio ai Red Devils.

4 ore fa

Immaginava una fine diversa, Zlatan Ibrahimovic. Avrebbe voluto lasciare il segno anche in questa stagione del Manchester United, ma un infortunio non gliel'ha permesso. E quando ha visto che non sarebbe più riuscito a tornare al top della condizione, ha deciso di lasciare la Premier League per approdare in Major League Soccer tra le fila dei Los Angeles Galaxy.

Negli Stati Uniti ha fatto un esordio col botto, segnando una doppietta (uno dei due gol realizzato da centrocampo) nel derby vinto 4-2 contro il Los Angeles FC. Nei suoi ricordi però ci sono ancora i Red Devils, che continua a seguire e tifare anche a distanza.

Lo farà sicuramente il 19 maggio prossimo, giorno della finale di FA Cup contro il Chelsea (diretta su Fox Sports). Lo ha detto lui stesso nel video messaggio pubblicato sui canali social del Manchester United: