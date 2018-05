Champions League, dove vedere Roma-Liverpool in tv e in streaming

Esattamente come la partita d'andata ad Anfield, anche il ritorno in programma allo Stadio Olimpico sarà visibile in chiaro e su pay tv.

2 ore fa di Daniele Minuti

Il momento tanto atteso da tutti i tifosi romanisti sta finalmente per arrivare: allo Stadio Olimpico si giocherà la partita di ritorno della semifinale di questa edizione della Champions League e Roma-Liverpool ci dirà qual è la seconda squadra a qualificarsi per la finale di Kiev in programma il prossimo 26 maggio.

La gara d'andata di Anfield ha regalato gol ed emozioni e i Reds si presentano nella Capitale forti del 5-2 arrivato grazie alla strepitosa prestazione del grande ex Mohamed Salah. I ragazzi di Di Francesco però hanno già dimostrato di poter ribaltare una sconfitta all'andata, chiedere a Shakhtar Donetsk e Barcellona.

Roma-Liverpool si giocherà in un Olimpico strapieno ma per chi non fosse riuscito a trovare un biglietto o semplicemente volesse vedere la partita, ci sono molte opzioni come al solito dato che la gara sarà visibile sia per gli abbonati a Mediaset Premium che in chiaro.

Roma-Liverpool sarà trasmessa anche in chiaro

Roma-Liverpool: dove vederla in tv e in streaming

Come tutte le partite di questa edizione di Champions League, anche Roma-Liverpool sarà trasmessa sulla piattaforma di Mediaset Premium e più precisamente sul canale Premium Sport HD. Per chi non potesse seguirla in televisione ma fosse abbonato c'è sempre l'opzione streaming tramite Premium Play.

Ma i tifosi che non hanno un abbonamento a Mediaset Premium potranno comunque vedere la partita, che proprio come la sfida di andata sarà visibile in chiaro su Canale 5. Anche qui c'è la possibilità di vederla in streaming su pc, smartphone e tablet andando sul sito di Canale 5 o di Sportmediaset.