L'attaccante del PSG vuole anche il portiere giallorosso tra le fila dei Blancos, per dire sì al suo trasferimento in estate.

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

Una stagione straordinaria, quella di Alisson: dopo un'annata vissuta all'ombra di Szczesny, il numero 1 giallorosso si è imposto parata dopo parata. Un volo sotto l'incrocio, un'uscita sicura, un passaggio perfetto, magari dopo un dribbling rischioso: il brasiliano ha attirato l'attenzione di tanti club e potrebbe essere al centro del prossimo calciomercato.

A tal proposito, lo stesso Alisson in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport è stato chiaro: una sua partenza in estate non è esclusa. Per un portiere che potrebbe andar via, c'è una squadra che ne cerca uno: il Real Madrid ha bisogno di più garanzie tra i pali. Per adesso, però, il brasiliano è concentrato solo sulla Roma. Così come ha fatto anche in passato:

Anche quando giocavo con l’Internacional ero in trattativa con la Roma, ma pensavo solo a fare bene. Ho giocato sei mesi col contratto già firmato con i giallorossi, eppure ho vinto lo stesso

Un possibile addio alla capitale italiana, un possibile benvenuto in quella spagnola. E il portiere potrebbe non essere solo in questo percorso. Anzi: c'è chi ha chiesto espressamente di viaggiare insieme a lui, dopo uno scalo a Parigi. Posto finestrino o meno, il Real Madrid potrebbe piazzare un doppio colpo brasiliano nella prossima finestra di calciomercato: Neymar più Alisson. Una pista che sembrerebbe essere stata tracciata proprio dall'attaccante del PSG.

Neymar e lo sguardo di chi si improvvisa direttore sportivo per un giorno

Calciomercato, Real Madrid: per l'affare Neymar c'è la clausola Alisson

L'indiscrezione c'è: secondo quanto riportato da Don Balon, Neymar avrebbe fatto una richiesta particolare al Real Madrid. Una sorta di "clausola" per il suo trasferimento: il brasiliano vuole anche Alisson tra le fila dei Blancos, nella prossima stagione. Il portiere era già nel mirino della società spagnola e adesso l'interesse potrebbe aumentare ulteriormente. La volontà di sostituire Keylor Navas, le difficoltà per arrivare a De Gea. Adesso, la richiesta di Neymar. Il calciomercato è vivo anche tra i pali.

La società spagnola, da parte sua, avrebbe già dato l'ok per questa doppia trattativa: due in uno, un ambo brasiliano per i Blancos, che dovranno vincere le resistenze di Roma e di PSG. Forse rimarrà solo un'ipotesi, una voce di mercato. Di certo non sarà un'impresa facile per il Real Madrid. Ma non lo era neanche conquistare tre finali di Champions League consecutive. Eppure...