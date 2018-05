Dopo Emre Can il club torinese si muove sulle tracce del centrocampista rossonero.

55 minuti fa

La Juventus ha un occhio sul campionato, dove si trova in corsa per il settimo scudetto di fila, e uno sul calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, i bianconeri si starebbero muovendo per arrivare a Jack Bonaventura, centrocampista classe '89 del Milan. In attesa di capire se Emre Can sarà un nuovo giocatore della Juventus nella prossima stagione, in questa finestra di calciomercato si cercherà di arrivare almeno a un altro centrocampista.

Secondo quanto riportato da Premium Sport, infatti, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe aggiunto sul proprio taccuino il nome dell'ex Atalanta. Il club di proprietà della famiglia Agnelli avrebbe pronta un'offerta che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per il Milan sarebbe una plusvalenza da più di 15 milioni di euro, considerando il fatto che nel 2014 Bonaventura è stato pagato solo 7 milioni. Una cifra importante e sicuramente utile da reinvestire sul mercato qualora il club rossonero decidesse di lasciar andare il numero 5.

Stagione strabiliante quella di Bonaventura che, con il gol messo a segno nella vittoria per 2-1 contro il Bologna, è diventato il capocannoniere del club rossonero in campionato con 7 reti all'attivo al pari di Patrick Cutrone. Ad accelerare questa possibile operazione di mercato potrebbe essere anche il rapporto conflittuale che intercorre tra la società rossonera e il procuratore del calciatore, Mino Raiola, che cura anche gli interessi di Gigio Donnarumma. Un aspetto da non trascurare.