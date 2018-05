Due squadre interessate: una lo Sporting, l'altra top secret. Il 70% delle possibilità che possa lasciare l'Inter. Dopo l'indiscrezione, arriva la conferma del giocatore. A partire dalla prossima stagione, Ricardinho potrebbe cambiare maglia.

A fine Uefa Futsal Cup, vinta da R10 in finale contro quella che potrebbe essere la sua nuova squadra, lo Sporting si è fatto sotto. Il club di calcio a 5 di Lisbona sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 1.5 milioni di euro e offrire al giocatore 1 milione e passa a stagione per cinque anni.

Dopo aver messo 12 titoli in bacheca, O Magico potrebbe veramente decidere di voltare pagina e firmare per gli acerrimi rivali del Benfica, la squadra nella quale lui è cresciuto e di cui è tifosissimo.

A confermare l'indiscrezione è stato lui stesso, intervenendo ai microfoni della radio Carrusel Deportivo:

Non mi ha cercato solo lo Sporting, ma anche un'altra squadra. Al momento ci sono il 70% delle possibilità che io vada via . So che l'Inter cercherà di fare uno sforzo per trattenermi, ma conosce il mio pensiero

Sul possibile trasferimento si è espresso anche il suo attuale allenatore Jesus Velasco, considerato il miglior tecnico al mondo:

Proprio il massimo dirigente del club è stato ospite a casa di Ricardinho per capire le intenzioni del portoghese campione d'Europa lo scorso febbraio:

Ho parlato con lui per quattro ore – ha confessato il portoghese – ma quello che ci siamo detti rimane tra noi. Nel calcio a 5, un'offerta di questo tipo non può non essere presa in considerazione. Come la prenderebbero i tifosi del Benfica? Sono un professionista, chiedo che mi diano lo stesso amore e rispetto se accettassi questa proposta