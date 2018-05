Un errore imperdonabile che ha di fatto eliminato il Bayern Monaco. Sven Ulreich ha sulla coscienza il gol del momentaneo 2-1 del Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League. Su un retropassaggio di Tolisso, il portiere tedesco si è incarnato e ha lasciato incredibilmente scorrere il pallone, permettendo poi a Benzema di segnare a porta vuota.

Una rete pesantissima arrivata a pochi secondi dal fischio d'inizio della ripresa. Il 2-2 di James ha solo aumentato i rimpianti dei bavaresi e sottolineato ancor di più la papera di Ulreich. Che in questa stagione si è ritrovato a indossare i guanti del titolare visto il lungo infortunio di Neuer. Al Bernabeu il 29enne tedesco ha avuto un black out e ha rovinato mesi e mesi di prestazioni positive.

Al triplice fischio Ulreich è rimasto a terra, solo soletto sul prato verde del Bernabeu. Aveva lo sguardo perso nel vuoto e con ogni probabilità stava ripensando all'attimo in cui ha regalato al Real Madrid la finale di Champions League. Su Instagram all'indomani del match ha scritto:

Fatico a esprimere tutto il mio sconforto e la mia delusione. Ci tenevamo ad andare in finale di Champions, la volevamo a ogni costo e stavamo dando tutto. Poi è arrivato il mio errore, un grande errore. Non riesco a spiegarmelo, sono davvero desolato e mi dispiace per i miei compagni, per la società e per i tifosi