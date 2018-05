Le parole dell'amministratore delegato bavarese dopo il 2-2 col Real Madrid.

2 ore fa

Allontana le polemiche, l'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge. Poche ore dopo il 2-2 del Bernabeu che ha regalata la finale di Champions League al Real Madrid ed eliminato i bavaresi, il dirigente del club tedesco prendere parola e non parla delle decisioni dell'arbitro turco Çakır.

Nessun commento sul fallo di mano di Marcelo o sugli interventi di Sergio Ramos su Lewandowski, c'è spazio solo per i complimenti alla squadra che a ottobre si trovava al secondo posto in classifica a -5 dal Borussia Dortmund. Oggi invece il mondo in casa Bayern è completamente cambiato.

Mi ricordo che ad ottobre - ha dichiarato Rummenigge - eravamo cinque punti sotto il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ora abbiamo un vantaggio di più di 20 punti e per tanto tempo siamo stati l'unica squadra tedesca in Champions League. Sfortunatamente non indosso un cappello, altrimenti me lo toglierei davanti a questa squadra. Voglio fare i complimenti a tutti.

Per Rummenigge quella contro il Real Madrid è stata la miglior partita del Bayern in Champions League negli ultimi 5 anni:

Ho visto la miglior partita del Bayern in Champions da cinque anni a questa. Credo siamo tutti d'accordo sul fatto che siamo stati la squadra migliore anche contro un Real Madrid che al momento è primo nel Ranking Uefa. Abbiamo combattuto con passione e coraggio, solo il risultati ci sfavorisce. Adesso pensiamo alla finale di Coppa di Germania, vogliamo vincere il Double