❶X❷ Real Madrid-Bayern Monaco: pronostici e le quote dei bookmakers

Blancos favoriti per vittoria e passaggio del turno, ma la storia dice che il gol è assicurato con le due squadre in campo: l'1-1 è il risultato fisso più probabile.

1 condivisione

un'ora fa di Luca Guerra

Da un lato la voglia di cercare un'impresa, quella rimonta in un tempio del calcio come il Santiago Bernabeu già sfiorata dalla Juventus nel turno precedente, dall'altro la determinazione di chi vuole vivere e vincere la terza finale di Champions League nelle ultime tre stagioni: nella prima delle due semifinali di ritorno della massima competizione europea per club, il Bayern Monaco farà visita al Real Madrid.

Nella storia della Champions League, e ancor prima della Coppa dei Campioni, quello tra spagnoli e tedeschi è il confronto che più volte in assoluto si è giocata nella storia della coppa delle orecchie, ben 25 dal 1975 ad oggi. In Real Madrid-Bayern Monaco la base di partenza che conta è solo una: l'1-2 con il quale le merengues si sono imposte nella sfida di andata dell'Allianz Arena, con le firme di Marcelo e Asensio a rimontare il vantaggio tedesco firmato Kimmich.

Le statistiche vedono i blancos favoriti per un posto nella finalissima di Kiev, ma la storia insegna che in Real Madrid-Bayern Monaco - sono 12 le coppe vinte dagli spagnoli e 5 quelle sollevate dai Die Roten - la parola "fine" si può pronunciare solo al triplice fischio. Anche nella scorsa edizione della Champions League, nei quarti di finale. il Real conquistò per 2-1 la partita di andata in Germania. Risultato ribaltato in Spagna dai bavaresi, fino ai tempi supplementari chiusi sul 4-2 con tripletta di Cristiano Ronaldo.

I pronostici di Real Madrid-Bayern Monaco: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

La favorita per i bookmakers è il Real Madrid, e immaginare il contrario sarebbe complicato, per risultato del match di andata e tradizione. Una vittoria di Modric e soci è pagata fino a 2.15 volte la posta (Snai), mentre il colpaccio dei bavaresi entro il 90' non è ritenuto un'ipotesi remota: Unibet la quota a 3.20. La possibilità meno suffragata è quella del pareggio, che di fatto sarebbe utile solo per i padroni di casa: chi punta sul segno "X" può vedere la propria giocata quadruplicare quanto a valore.

Goal-No Goal

Martedì 1 maggio (fischio d'inizio alle 20.45) Real Madrid-Bayern Monaco metterà a confronto due attacchi atomici: basti pensare che nei rispettivi campionati le merengues hanno realizzato 82 reti (in 34 turni di Liga), mentre Ribery e compagni sono andati a segno 88 volte in 32 turni di Bundesliga. Anche per questo l'opzione Goal, con entrambe le formazioni a segno, rende nella migliore delle ipotesi 1.40 (Eurobet), mentre se una tra Real e Bayern non dovesse bucare la rete avversaria (No Goal) la scommessa frutterebbe fino a 3.15 volte la posta (Unibet).

Under/Over 2.5

Nelle ultime quattro partite giocate tra Real Madrid e Bayern Monaco, quattro volte è maturato l'Over 2.5: naturale conseguenza vedere quote basse per la possibilità che siano realizzate almeno 3 reti complessive, con l'1.40 garantito da BetStars che spicca. E se invece la tendenza non dovesse essere confermata? Bet365 e 888.it garantiscono fino a 3.10 volte la posta.

Risultato Esatto

Indovinare il finale esatto di una partita resta sempre complicato: nel caso di Real Madrid-Bayern Monaco, le quote più ricorrenti sono quelle che vedono la formazione di Zidane vittoriosa per 2-1 (9.75 con Sisal Match Point) e per 1-0 (15, Snai). In caso di colpo dei tedeschi, il risultato più probabile appare lo 0-1, pagato 19 volte la posta (Unibet). Il finale meno pagato? L'1-1, a 9.50 con William Hill.

Marcatori

Quando in campo ci sono Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, è praticamente impossibile che i fari non si posino su queste due stelle. Una rete del numero 7 del Real Madrid, a segno 15 volte in 11 partite in questa edizione di Champions League, è quotato 4, mentre un centro dell'attaccante polacco, a secco da quattro partite nella competizione, è pagato 5 volte la puntata. Da non sottovalutare le opzioni che conducono a Sergio Ramos e Hummels (entrambi a 25), difensori con il vizio del gol.

E l'accesso in finale? L'opzione e le quote dei bookmakers dicono Real Madrid, con cifre che toccano 1.22, mentre una rimonta del Bayern Monaco e l'approdo a Kiev dei bavaresi varrebbe fino a 4 volte la puntata.