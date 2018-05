Le notizie principali di oggi sono la forte candidatura di Mancini a ruolo di ct azzurro e le polemiche post Inter-Juventus.

7 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Il week-end appena passato ci ha lasciato tantissime notizie interessanti ma soprattutto tantissime polemiche. Intanto sappiamo che Carlo Ancelotti avrebbe detto definitivamente no alla proposta per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Per questo motivo il nuovo favorito è diventato Roberto Mancini.

Intanto in Italia l'argomento principale continuano ad essere le critiche all'arbitro Orsato per il suo operato durante il derby d'Italia fra Inter e Juventus terminato 3-2 per i bianconeri nell'anticipo serale di sabato scorso.

Sono proprio la scelta di Mancini come nuovo tecnico dell'Italia e le polemiche post Inter-Juve a dominare i titoli della rassegna stampa odierna. In Spagna invece si pensa già alla Champions League e si celebra il Doblete del Barcellona.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Mancio avanti tutta"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport titola sulla scelta della FIGC per il ruolo di nuovo ct dell'Italia che sembra ormai caduta su Roberto Mancini. Il taglio alto è dedicato agli attacchi contro la Juventus dopo la partita con l'Inter.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Mancittì"

Anche il Corriere dello Sport dedica il suo titolo principale a Mancini, che potrebbe presto sedere sulla panchina della Nazionale. Qui il taglio alto è dedicato alla partita di ritorno della semifinale di Champions League fra Roma e Liverpool.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Ora basta!"

Chiudiamo la rassegna stampa dei giornali italiani con Tuttosport: il quotidiano torinese dedica la sua prima pagina alle forti critiche arrivate in direzione Juventus dopo il rocambolesco 3-2 arrivato in casa dell'Inter sabato sera.

La prima pagina di Tuttosport

As presenta Real Madrid-Bayern Monaco

Il primo giornale spagnolo della rassegna stampa di oggi è As, che con la sua prima pagina presenta la partita di ritorno della semifinale di Champions League fra Real Madrid e Bayern Monaco che si giocherà stasera al Santiago Bernabeu.

La prima pagina di As

Sport: "Barcelona sí hace el pasillo"

Con la sua prima pagina, Sport celebra il Barcellona vincitore della Liga e della Coppa del Re. Il titolo del quotidiano catalano recita "Barcellona si concede il pasillo" in riferimento all'ipotesi in cui il Real Madrid non conceda la passerella d'onore ai blaugrana durante il Clasico di domenica.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Fiesta"

Anche il Mundo Deportivo apre sulla festa del Barcellona, che ieri è stato sommerso dall'affetto dei tifosi durante la parata fatta in giro per la città per festeggiare i due titoli. Il più acclamato è stato ovviamente Andrés Iniesta.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "Que sea un vulcán"

Marca titola su Real Madrid-Bayern Monaco: la squadra allenata da Zinedine Zidane si presenta alla partita forte del 2-1 arrivato all'andata. In caso di passaggio del turno, per i Blancos sarebbe la terza finale di Champions League consecutiva.

La prima pagina di Marca

A Bola pensa a Sporting-Benfica

Sabato sera si giocherà una partita molto importante in Portogallo, cioè il derby fra Sporting Lisbona e Benfica che di fatto mette in palio il secondo posto in classifica. La Bola dedica la sua prima pagina a Jonas, che dovrebbe recuperare dai problemi fisici e giocare titolare nelle Aquile.