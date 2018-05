La diretta scritta della semifinale di ritorno di Champions League.

2 ore fa

87' - Esce Asensio, al suo posto entra Nacho.

86' - Bale si presenta davanti a Ulreich, ma è in fuorigioco.

83' - Lascia il campo James Rodriguez, entra Javi Martinez.

80' - Bayern Monaco in pressione, il Real Madrid sta soffrendo.

79' - Navas! Muller colpisce di testa, Navas si allunga e concede l'angolo.

79' - Cross sbagliato di Marcelo: sul secondo palo c'erano due giocatori del Real Madrid liberissimi di colpire a rete.

78' - Sule mura Cristiano Ronaldo! Il portoghese viene lanciato in profondità, controlla e calcia col destro: Sule in scivolata devia in angolo.

75' - James! Bayern pericolosissimo! Ribery rientra sul destro e la mette dolcemente in mezzo, James colpisce al volo di sinistro trovando le gambe di Varane.

75' - Fuori Tolisso, dentro Wagner: Bayern Monaco a trazione anteriore.

74' - Navas salva il Real Madrid! Cross di Alaba, il pallone resta in area fino al tiro di Tolisso da posizione ravvicinata: il costaricano è un gatto e allontana il pallone.

72' - Ecco il doppio cambio: fuori Benzema e Kovacic, dentro Bale e Casemiro.

70' - Zidane prepara un doppio cambio: stanno per entrare Casemiro e Bale.

65' - Fallo di Lucas Vazquez su Alaba: la seconda ammonizione del match è per il numero 17 del Real Madrid.

63' - Pareggio del Bayern Monaco! Ha segnato James che non esulta e chiede scusa al Bernabeu! Cross di Sule, James calcia di sinistro di controbalzo colpendo Varane. Sempre il colombiano s'avventa sulla sfera e col destro buca Keylor Navas sotto le gambe.

61' - Fallo di Modric su Sule: ammonizione per il croato.

60' - Bayern vicinissimo al pareggio! Ribery apparecchia per Sule che la piazza col mancino da ottima posizione ma trova la gamba di Sergio Ramos.

54' - Cosa si è divorato Cristiano Ronaldo! Cross di Marcelo, il portoghese è tutto solo ma col piatto destro al volo spedisce incredibilmente il pallone alto sopra la traversa!

52' - Azione avvolgente del Real Madrid, alla fine Modric calcia in porta col destro senza trovare il bersaglio grosso.

51' - Super intervento di Navas! Destro di Alaba, Varane devia leggermente il pallone e il portiere costaricano con la manona destra devia in angolo.

46' - Gol del Real Madrid! Ha segnato ancora Benzema! Che disastro di Ulreich! Tolisso tocca dietro per Ulreich che esce in maniera incerta e liscia goffamente il pallone, l'attaccante francese segna tranquillamente a porta vuota. Pasticcio incredibile del Bayern.

46' - Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45 + 1' - Proteste dei giocatori del Bayern Monaco per un fallo di mano di Marcelo in area di rigore: il tocco del brasiliano è netto ma Cakir lascia proseguire.

44' - Destro a giro di Tolisso, pallone abbondantemente a lato della porta difesa da Navas.

43' - Grande equilibrio in campo, il discorso qualificazione resta apertissimo.

39' - Sergio Ramos! Da calcio d'angolo il capitano del Real salta in cielo trovando solo l'esterno della rete.

39' - Ecco Cristiano Ronaldo! Riceve sulla destra, punta Alaba, lo salta e calcia col mancino: Ulreich devia in angolo.

33' - Bayern vicinissimo al 2-1! Doppia occasione per i bavaresi! Filtrante di Hummels per Lewandowski che incrocia e trova la risposta di Keylor Navas. Il pallone si impenna a un metro dalla linea di porta, Muller salta e tocca appena di testa, James arriva da dietro e calcia a botta sicura trovando solo la parte superiore della traversa.

32' - Muller! Pericoloso il Bayern Monaco! Ribery semina il panico nell'area del Real Madrid, tocca per Muller che si gira e calcia come può: pallone innocuo per Keylor Navas.

31' - Intanto Varane sembra farcela, Nacho era già pronto a entrare.

28' - Che occasione per il Real Madrid! Cristiano Ronaldo riceve al limite dell'area, finita il tiro e serve Marcelo. Il brasilano temporeggia troppo e il suo traversone viene murato dai bavaresi.

25' - Non ce la fa Varane: è pronto a entrare Nacho.

22' - Problemi al ginocchio per Varane, si sta scaldando Nacho.

21' - Buona iniziativa di Muller che entra in area e mette in mezzo un ottimo pallone arretrato, ma all'appuntamento col tiro non si presenta nessuno.

17' - Filtrante di Tolisso per Lewandowski, il polacco cade in area dopo un corpo a corpo con Sergio Ramos e chiede il rigore. Cakir non ravvisa alcuna irregolarità.

16' - Benzema e Asensio duettano, lo spagnolo resituisce il pallone il francese che viene però pescato in fuorigioco.

15' - Muller arriva sul fondo e crossa, Marcelo allontanta e colpisce proprio il capitano del Bayern. Il pallone termina sul fondo.

11' - Ha pareggiato il Real Madrid! Gol di Benzema! Marcelo si libera sulla sinistra e mette in mezzo, sul secondo palo Alaba si perde Benzema che è liberissimo di colpire di testa e firma l'1-1.

7'- Atterrato Modric da James Rodriguez. Sugli sviluppi della punizione Benzema riceve palla e crossa rasoterra, Cristiano Ronaldo devia col destro ma non trova la porta.

4' - Esattamente come all'andata è l'esterno tedesco a sbloccare il match.

3' - Bayern in vantaggio! Ha segnato Kimmich! Cross di Muller, Sergio Ramos cerca di allontanare col tacco ma non ci riesce, sulla palla vagante in area si avventa Kimmich che col piatto destro gonfia la rete!

2' - Si fa vedere il Bayern con Alaba: il suo cross dalla sinistra finisce tra le braccia di Keylor Navas.

1' - Partiti! La semifinale di ritorno di Champions League è iniziata!

PRIMO TEMPO

Tutto pronto al Santiago Bernabeu per la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. All'andata gli spagnoli si sono imposti 2-1 in rimonta grazie alle reti di Marcelo e Asensio, di Kimmich il momentaneo vantaggio dei bavaresi.

Zidane schiera i suoi con un 4-3-2-1: tra i pali c'è Keylor Navas, in difesa Lucas Vazquez (Carvajal è out per infortunio), Sergio Ramos, Varane e Marcelo, in mediana spazio a Kovacic (preferito a Casemiro), Modric e Kroos; Asensio si muove dietro a Benzema e Cristiano Ronaldo.

Risponde Heynckes con un 4-3-3 in cui sono tante le assenze pesanti (Robben e Boateng in primis): in porta Ulreich, nel quartetto difensivo Kimmich, Sule, Hummels e Alaba; a centrocampo Thiago Alcantara, Tolisso e James, in attacco Muller, Lewandowski e Ribery.

Champions League, le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kovacic, Modric, Kroos; Asensio; Benzema, Cristiano Ronaldo.

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Tolisso, James Rodriguez; Muller, Lewandowski, Ribery.