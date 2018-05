La squadra di Quique Setién torna a giocare l'Europa League a distanza di cinque anni dall'ultima volta: contro il Malaga decidono le reti di Durmisi e Fabian Ruiz.

Piangeva a fine a partita, l'allenatore del Betis Quique Setién. Le sue erano lacrime di gioia. Grazie al successo per 2-1 ottenuto in rimonta contro il Malaga nel Monday Night della 35esima giornata di Liga, i biancoverdi sono saliti al quinto posto a quota 59 punti e a 3 giornate dalla fine hanno raggiunto un traguardo straordinario: la qualificazione aritmetica in Europa League. Sono cinque anni che il Betis non gioca in Europa, il prossimo anno romperà il digiugno. E pensare che il Malaga già retrocesso era anche andato in vantaggio al 20' con En Nesiry. Al 24' però Durmisi ha pareggiato i conti prima che Fabian Ruiz (al 73') fissasse il risultato sul 2-1 e facesse esplode il Benito Villamarín.