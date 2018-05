Il risultato più probabile è l'1-1, il gol di Salah nei 90' paga 1.65. Scegliendo Dzeko come primo marcatore la posta in palio si moltiplica per cinque.

0 condivisioni

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Il ritorno dei ritorni: Mohamed Salah e l'Olimpico, storia di un amore consumato in due stagioni. In occasione del match di ritorno (è destino, è evidente) l'egiziano incrocia il suo ex stadio: obiettivo vittoria, lo ha detto Klopp. Il Liverpool vuole evitare di ripetere gli errori commessi dal Barcellona ai quarti di finale di Champions League: i Reds attaccheranno con il loro trio delle meraviglie. Proprio come all'andata.

Roma-Liverpool è alle porte, i giallorossi devono ripetere l'impresa messa in scena contro la corazzata blaugrana. Risultati utili: 3-0 o 4-1, oppure un 5-2 per i supplementari. Non sarà facile. Anzi, sarà difficilissimo. Ma la squadra di Di Francesco ha dimostrato di poter ribaltare il tavolo. Lo ha fatto contro i campioni di Spagna. L'effetto sorpresa è svanito, però a disposizione ci sono altri 90'.

In campo andranno i titolari, sugli spalti ci saranno i tifosi più affezionati. "Chi non ci crede può restare a casa", lo ha detto lo stesso allenatore giallorosso. Perché per la partita di ritorno c'è bisogno di speranza, tifo e resistenza. Un mix di componenti per un match di Champions League che, sicuramente, regalerà emozioni. Positive o negative che siano. Roma-Liverpool, inoltre, è una gara che regala anche spunti per gli scommettitori. Di risultati esatti in parte abbiamo già parlato, ma quali sono le quote e i pronostici per questa gara?

150 Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Roma - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Champions League, Roma-Liverpool: quote e pronostici dei bookmakers

Esito 1X2

Ok, come finirà Roma-Liverpool? Ai giallorossi serve una vittoria a tutti i costi, il Liverpool invece potrebbe anche perderla limitandosi a non subire troppi gol. L'equilibrio, però, secondo i bookmakers è praticamente totale: il successo giallorosso è dato a 2.50, il pareggio a 3.90 e il 2 fisso a 2.55 (quote Bwin).

Gol-No gol

All'Olimpico lo spettacolo è quasi assicurato: come detto, i Reds attaccheranno e la Roma dovrà cercare di segnare e vincere con almeno 3 gol di differenza. Potrebbe essere un match pirotecnico, e non a caso il gol è offerto a 1.30. Per gli amanti del rischio e per quelli che credono in una replica di Roma-Barcellona, il no gol è offerto a 3.15 (Snai).

Under/Over 2,5

Discorso simile per il totale dei gol messi a segno. Una rete per parte è probabile, come è probabile che a fine gara saranno più di tre le marcature tra Roma e Liverpool: l'over 2,5 è quotato 1.36 (William Hill). Alzando un po' l'asticella del rischio (e di conseguenza il moltiplicatore) si può puntare sull'over 3,5, che raddoppia la posta in palio.

Risultato esatto

La Roma a ripeterà l'impresa in perfetto stile quarti di finale? Per chi pensa che il match dell'Olimpico finirà (di nuovo) 3-0, c'è una quota pari a 22.00. Come detto, ai giallorossi andrebbe bene anche il 4-1, dato a 27.00 (Eurobet). Il risultato più probabile è l'1-1, offerto a 6.25. Il più folle, invece, è il 4-4: moltiplicatore a 135.00.

Marcatori

Salah, Salah, Salah: l'attaccante del Liverpool potrebbe punire i suoi ex compagni anche nella partita di ritorno. La quota per un suo gol nei 90' è 1.65 (William Hill), intrigante la combo vittoria della Roma e gol dell'egiziano nei 90 minuti (6.00). Infine, Edin Dzeko primo marcatore (come con lo Shakhtar, come con il Barça) è dato a 5.00.