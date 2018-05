Doppietta per il centravanti francese, Keylor Navas è prodigioso. Nei bavaresi altra grande prova per Kimmich, mentre l'errore di Ulrich è decisivo.

01 mag 2018 di Daniele Minuti

Una partita bellissima caratterizzata da mille emozioni e che ci regala la prima squadra finalista di questa edizione della Champions League. Real Madrid-Bayern Monaco termina 2-2 e permette alla squadra di Zidane di staccare il biglietto per Kiev.

I bavaresi però si sono resi protagonisti di una prestazione fantastica e probabilmente recrimineranno per alcune decisioni arbitrali che non hanno convinto pienamente. Ma a condannare la squadra allenata da Jupp Heynckes non è stato il direttore di gara ma il suo estremo difensore Ulreich.

Il portiere del club tedesco ha spianato la strada al Real Madrid con un errore clamoroso che ha permesso a Benzema di segnare il gol decisivo. Al contrario nelle Merengues il migliore in campo è stato proprio Keylor Navas, capace soprattutto nel secondo tempo di salvare il risultato.

Champions League, pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco

Real Madrid (4-3-3): Navas 7,5; Vazquez 5,5, Varane 6, Ramos 6,5, Marcelo 7; Modric 6,5, Kovacic 5 (72' Casemiro 5,5), Kroos 5,5; Benzema 7 (72' Bale ), Ronaldo 5, Asensio 6 (88' Nacho s.v.).

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich 4,5; Kimmich 7, Sule 6, Hummels 6, Alaba 6; Thiago 6,5, Tolisso 6 (75' Wagner 5,5); Muller 6,5, Rodriguez 7 (84' Martinez s.v.), Ribery 6,5; Lewandowski 5 .

I migliori

Joshua Kimmich - 7

Joshua Kimmich

Ormai il classe '95 non solo si è adattato a fare il terzino, ma è anche diventato uno dei migliori d'Europa in quel ruolo. Instancabile in entrambe le fasi, segna ancora al Real Madrid raggiungendo quota 4 gol in questa Champions. Ed è lui a fare il cross che nel finale del primo tempo viene intercettato dal braccio di Marcelo.

Karim Benzema - 7

Karim Benzema

In una partita alla quale i due numeri 9 sono arrivati fra le critiche, il francese sceglie la serata adatta per rinascere. Come al solito si impegna per aprire gli spazi a Ronaldo, ma stavolta dimostra che si ricorda anche come segnare: bello il movimento con cui si libera di Alaba sul gol dell'1-1, mentre è lesto ad approfittare dell'orrore di Ulreich per segnare il momentaneo 2-1. Esce fra gli applausi del Bernabeu, una rarità in questi anni.

Keylor Navas - 7,5

Keylor Navas

Le ultime due prestazioni in Champions League (all'andata e al Bernabeu contro la Juventus) avevano portato sul banco degli imputati il portiere dei Blancos, che però questa sera ha risposto come meglio non avrebbe potuto. Nel primo tempo stoppa Lewandowski, ma nella ripresa si supera con due interventi fantastici su Alaba e su Thiago Alcantara. Decisivo.

I peggiori

Sven Ulreich - 4,5

Sven Ulreich

Criticare un giocatore e soprattutto un portiere per un singolo errore a volte è ingiusto. Ma in una partita importante come una semifinale non si possono vedere papere come quella fatta dall'estremo difensore che in questa annata ha sostituito Neuer. Il suo liscio permette a Benzema di chiudere il conto e condanna i suoi all'eliminazione.

Robert Lewandowski - 5

Robert Lewandowski

Se Benzema e Keylor Navas hanno reagito alle critiche, Lewandowski sembra confermare le accuse mosse contro di lui in questi giorni, come quella di Kahn che lo ha definito un giocatore incapace di essere decisivo. Il polacco non si vede quasi mai e nell'unica occasione arrivata nella prima frazione, spara addosso al portiere del Real.

Cristiano Ronaldo - 5

Cristiano Ronaldo

Calma, può capitare anche al giocatore più decisivo del decennio in Champions League di incappare in una serata storta. Ronaldo non è parso in buone condizioni atletiche ma soprattutto è sembrato poco freddo: l'errore nel secondo tempo a porta spalancata non è da lui e poteva costare carissimo.