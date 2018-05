Champions League, dove vedere Real-Bayern Monaco in tv e streaming

Il ritorno della semifinale in programma al Santiago Bernabeu sarà trasmesso sia su pay tv che in chiaro su Canale 5.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

È il momento della verità: fra stasera e mercoledì scopriremo quali saranno le due squadre che si giocheranno la Champions League nella finale di Kiev fissata per il 26 maggio e il primo nome sarà quello della vincente di Real Madrid-Bayern Monaco.

Alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio al Santiago Bernabeu e la squadra allenata da Zinedine Zidane parte dal rassicurante 2-1 arrivato 6 giorni fa nello stadio dei bavaresi, che affronteranno la sfida in casa dei Blancos con una formazione decimata dagli infortuni.

Una gara imperdibile per tutti gli appassionati di calcio europeo e anche per i tifosi italiani, magari anche quelli della Roma che sperano di incontrare la vincente fra Real e Bayern in finale. E chi vorrà seguirla potrà farlo sia grazie ad un abbonamento alla pay tv che in chiaro.

Real Madrid-Bayern Monaco vale la finale di Champions

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv e streaming

Esattamente come l'andata e come tutte le partite valide per le semifinali di Champions League, anche Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Canale 5, dove il giorno dopo ci sarà anche Roma-Liverpool.

La sfida del Santiago Bernabeu sarà visibile anche agli abbonati a Mediaset Premium, che potranno seguirla sul canale Premium Sport. Come sempre c'è anche la possibilità di non perdersi la partita anche per chi non ha a disposizione una televisione.

Real Madrid-Bayern Monaco infatti potrà essere vista anche via streaming su tablet, pc e smartphone grazie a Premium Play (il servizio per chi ha l'abbonamento a Premium) e sui siti di Canale 5 e Sportmediaset.